CUENCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-2025, entre Priego y Cañanares, que fue cortada en el kilómetro 25, por desprendimientos el pasado 15 de noviembre, ha sido abierta al tráfico este domingo.

Así lo confirman fuentes del Servicio de Información a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press.

El pasado 15 de noviembre, mantenimiento de Carreteras procedió al corte completo de la calzada en la CM-2023, en el tramo comprendido desde Priego --kilómetro 25-- hasta el kilómetro 34, perteneciente a Cañamares, ante el riesgo de más desprendimientos durante la noche.

En concreto, la carretera tuvo que ser cortada por la caída de un árbol y piedras.