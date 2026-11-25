Nueva laguna surgida en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros. - FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

CUENCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Global Nature ha anunciado el hallazgo de una nueva laguna surgida este otoño en la Reserva Natural del Complejo Lagunar de Ballesteros, ubicada en los municipios conquenses de Arcas, Valdetórtola y Villar de Olalla, que supone "la oportunidad de observar, casi en directo, cómo se transforma un paisaje único".

La fundación ha explicado en nota de prensa que el equipo técnico del proyecto LIFE Ballesteros la descubrió durante unos trabajos de campo en una parcela antes dedicada al regadío, donde identificó una nueva depresión con agua de unos 5 metros de diámetro.

La explicación, apuntan, "está bajo tierra", ya que Ballesteros se asienta sobre terrenos ricos en yeso, una roca que el agua disuelve mucho más rápido que otras como la caliza. Por eso el paisaje se transforma a una velocidad "poco común en geología" y procesos que en otros terrenos tardarían milenios "aquí pueden seguirse en plazos mucho más cortos".

El agua, detallan, va abriendo cavidades subterráneas y, con el tiempo, la disolución y los hundimientos del subsuelo dan lugar a depresiones conocidas como torcas o dolinas, que se convierten en lagunas cuando acumulan agua. Este es un proceso denominado karstificación, responsable de las más de treinta depresiones capaces de almacenar agua que forman el Complejo Lagunar de Ballesteros.

"La aparición de esta laguna nos recuerda que Ballesteros es un sistema natural en constante evolución. Nuestro trabajo consiste en recuperar el equilibrio hídrico y ecológico del humedal para que estos procesos naturales puedan desarrollarse en las mejores condiciones", ha explicado Eduardo Quilis, técnico de Fundación Global Nature en el proyecto LIFE Ballesteros.

UNA NUEVA LAGUNA QUE ABRE NUEVAS PREGUNTAS

Según comenta Fundación Global Nature, que una laguna aparezca no adelanta si conservará agua todo el año, ya que en Ballesteros conviven lagunas permanentes y temporales cuyo comportamiento depende de las precipitaciones, las aguas subterráneas y la profundidad de cada cubeta.

"No es habitual poder observar una laguna desde sus primeras etapas. Su aparición nos permite seguir de cerca cómo evoluciona, cómo varían sus niveles de agua y cómo puede ir colonizándose de vegetación. Es una ocasión muy valiosa para comprender mejor la evolución de este tipo de formaciones", ha añadido Quilis.

Las condiciones geológicas de Ballesteros explican también otros de sus rasgos, ya que la disolución del yeso enriquece sus aguas en sulfatos y calcio, lo que condiciona la vida acuática.

Entre sus principales valores naturales destacan las praderas sumergidas de carófitos y las formaciones de masiega, una planta propia de los humedales que crece en sus orillas. Ambas comunidades, advierten, han sufrido un importante retroceso debido a las alteraciones del humedal.

UN PROYECTO PARA RECUPERAR LAS LAGUNAS DE BALLESTEROS

El descubrimiento se produce durante el primer año del proyecto LIFE Ballesteros, coordinado por la Fundación Global Nature para recuperar este espacio natural, afectado durante décadas por la construcción de canales de drenaje, la transformación de los terrenos circundantes en superficies agrícolas y la extracción de aguas subterráneas para riego.

El proyecto contempla la adquisición de la mayor parte de la superficie agrícola dentro de la reserva, la inutilización de 3,5 kilómetros de drenajes y la recuperación de la vegetación característica del humedal. También busca reducir las extracciones del acuífero que alimenta las lagunas y favorecer la recuperación de las superficies que antiguamente permanecían inundadas.

La recuperación de las Lagunas de Ballesteros cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cuenca y de Redeia, que cofinancian el proyecto junto al programa LIFE de la Unión Europea. Su respaldo permite impulsar actuaciones de restauración a largo plazo en un espacio natural cuya biodiversidad depende estrechamente del agua y del buen estado de sus hábitats.

Mientras, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que la colaboración entre la Institución provincial y la Fundación Global Nature está permitiendo poner en valor "uno de los complejos lagunares más singulares de nuestro país".

Martínez Chana se ha mostrado "muy satisfecho" con el desarrollo del proyecto y con los resultados que está dando, ya que, además de permitir adecuar el entorno para hacerlo visitable, está contribuyendo a recuperar un hábitat fundamental de la Serranía conquense.

Por su parte, la directora de Desarrollo Sostenible de Redeia, Laura Quintana, ha destacado que "la aparición de esta nueva laguna es una buena noticia". "Para Redeia es una satisfacción ver resultados tangibles de nuestro apoyo a proyectos como el LIFE Ballesteros que, con distintas actuaciones, está acometiendo una ambiciosa misión: mejorar la conservación de los humedales y también lo que ocurre en ellos bajo la superficie. Para nosotros, impulsar iniciativas de distintas entidades locales en favor de la biodiversidad a través de nuestra Estrategia de Impacto Integral es fundamental para avanzar en nuestro compromiso de generar un impacto positivo a largo plazo en el medio ambiente y en el territorio", ha manifestado.