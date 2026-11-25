Daniel Arias en rueda de prensa en la sede de la Diputación de Toledo. - VOX TOLEDO

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Toledo y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha defendido este miércoles que la prioridad de las políticas y los recursos de la Institución provincial debe ser atender a los vecinos de Toledo, especialmente a quienes viven en los municipios más pequeños y mantienen un arraigo con la provincia.

En una atención a medios, con motivo del debate y votación del proyecto presupuestario de la Institución provincial para el próximo curso, Arias ha reivindicado que esta ha sido una de las líneas que han marcado la actuación de Vox en los presupuestos provinciales de los últimos ejercicios y que seguirá presente en las cuentas de 2027, según ha informado la formación por nota de prensa.

"Cuando hablamos de prioridad nacional nos referimos al arraigo a nuestra provincia, a que las ayudas lleguen primero a los españoles que han construido nuestra tierra", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que "nuestro compromiso es que los recursos de la Diputación se destinen a lo verdaderamente importante y atiendan las necesidades de la provincia de Toledo y especialmente, a los municipios pequeños".

El vicepresidente ha argumentado también que, durante estos cuatro años de legislatura, Vox ha defendido la neutralidad institucional en el destino de los fondos públicos, evitando que el dinero de la provincia se emplee en cuestiones de carácter ideológico ajenas a las necesidades de los españoles.

"Hemos incorporado el principio de prioridad nacional y hemos trabajado para que los presupuestos estén al servicio de nuestra provincia y de sus vecinos", ha añadido.

ARIAS RECLAMA A LA JUNTA QUE ASUMA SUS COMPETENCIAS

Por otro lado, en relación con la situación de la Mancomunidad del Torcón, Daniel Arias ha recordado que Vox ya denunció en 2024 las deficiencias existentes en el embalse y reclamó que actuaran las administraciones y entidades que tienen las competencias correspondientes.

Arias ha criticado que el PSOE pretenda que la Diputación asuma responsabilidades que no le corresponden.

"Si la Junta inicia un proyecto, nosotros podemos colaborar, pero no podemos asumir competencias impropias. La colaboración institucional debe existir, pero cada administración tiene que hacerse cargo de sus obligaciones", ha manifestado.

En este sentido, ha acusado al Gobierno autonómico de falta de actuación en materias de su competencia, como la situación de las viviendas tuteladas de Amafi o el servicio de comida a domicilio de los mayores para los que la Junta destinó cero euros.

Asimismo, ha recordado que las asociaciones de la provincia llevan 15 años sin recibir ayudas regionales para mejorar sus infraestructuras.

"La Junta abandona a las asociaciones, a los mayores, porque entendemos que cada administración debe responder de sus competencias. Desde la Diputación hemos atendido necesidades que correspondían a la Junta, pero eso no significa que debamos asumir todas sus obligaciones", ha explicado.

Por último, el diputado provincial ha sido contundente al reclamar responsabilidades al Ejecutivo regional socialista, "si los consejeros y la Junta no asumen sus competencias porque no quieren o no saben, que dimitan y convoquen elecciones. Que entre otro partido, como el nuestro, que está deseando gestionar bien el dinero público".

Arias ha concluido reiterando que la Diputación mantiene la mano tendida para colaborar con el resto de administraciones, siempre que estas asuman previamente las responsabilidades que les corresponden.