Programación Navideña en Toledo - AY TOLEDO

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García-Toledano, ha presentado la programación de Navidad 2026-2027, una propuesta pensada para todos los públicos, con especial protagonismo de los más pequeños, y "con el objetivo de que todos los toledanos puedan disfrutar de estas fechas tan especiales, independientemente del barrio en el que vivan".

Una programación que, bajo el lema 'Sigue la estrella de Toledo', refleja el compromiso del Gobierno municipal por consolidar a Toledo como uno de los grandes referentes de la Navidad patrimonial en España, aprovechando la singularidad de sus calles, plazas y monumentos, recuperando la esencia de estas fiestas y poniendo en valor nuestras tradiciones.

En este sentido, ha señalado el concejal, "este año la iluminación navideña llegará a más barrios y a más zonas de la ciudad, atendiendo a las sugerencias de los vecinos y favoreciendo la diversificación de los recorridos de los visitantes, con el objetivo de que la actividad económica que generan estas fiestas beneficie a más establecimientos comerciales y hosteleros".

El pistoletazo de salida tendrá lugar este sábado, 28 de noviembre, a las 18.30 horas, en la plaza de Zocodover, con el tradicional encendido del alumbrado navideño, que contará con la actuación de la Escuela Municipal de Música Diego Ortiz, un espectáculo de luz y una gran chocolatada, tal com ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Precisamente, Zocodover volverá a ser uno de los principales atractivos de estas fiestas con su espectáculo de luz y sonido, que podrá disfrutarse hasta el 7 de enero.

A ello se sumará el espectáculo de videomapping 'Sigue la estrella de Toledo', que se proyectará sobre la Puerta de Bisagra los días 4 y 5 de diciembre, con cuatro pases diarios, a las 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas.

"DESCENTRALIZACIÓN DE ACTIVIDADES"

Uno de los principales ejes de la programación vuelve a ser la descentralización de las actividades, acercando las propuestas de ocio a las familias y convirtiendo los barrios en protagonistas de la Navidad.

Así, entre el 6 de diciembre y el 4 de enero se celebrarán diez jornadas de 'Navidad en los barrios', con talleres, manualidades, atracciones hinchables, música y espectáculos de circo en directo en Santa Teresa, Santa María de Benquerencia, Buenavista, Santa Bárbara, Azucaica, Antequeruela-Covachuelas, La Legua, Casco Histórico-San Antón, Valparaíso y Palomarejos.

Además, los días 22 y 23 de diciembre el tren turístico recorrerá diferentes barrios de la ciudad para disfrute de los más pequeños.

También regresará el Circo de la Navidad, que podrá disfrutarse de manera gratuita del 19 de diciembre al 6 de enero en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia, en una carpa climatizada.

La oferta de ocio familiar se completa con la Feria Infantil del Paseo de Recaredo, que incluirá dos jornadas de feria sin ruido los días 9 y 10 de diciembre, la pista de hielo del Paseo de Sisebuto, el tradicional tiovivo de la plaza del Ayuntamiento y los mercados navideños.

La programación municipal mantiene su apuesta por las tradiciones navideñas, con la inauguración de los belenes de Santo Domingo el Real, las Casas Consistoriales y la plaza de Zocodover el próximo 11 de diciembre.

El Teatro de Rojas acogerá el pregón de Navidad el 16 de diciembre, mientras que el día 17 se celebrará el XV Encuentro de Villancicos Escolares 'Ciudad de Toledo' en el Centro Cultural San Marcos.

La música tendrá también un especial protagonismo con el ciclo 'Toledo Coral', que entre el 18 y el 28 de diciembre llenará de música iglesias, conventos y espacios culturales de la ciudad, destacando el concierto extraordinario de Navidad en la Catedral Primada, a cargo de la Capilla Musical de la Diócesis y los Seises.

No faltarán tampoco la tradicional Ruta del Aguinaldo, el 23 de diciembre, ni el concurso de migas, que se celebrará el domingo 20 de diciembre en el Paseo de Recaredo, donde se ofrecerán migas gratuitas a los asistentes.

El 31 de diciembre, Toledo despedirá el año con la XLIV San Silvestre Toledana y la gran fiesta de Nochevieja que se celebrará en la Plaza de Zocodover.

El 2 de enero tendrá lugar el pasacalles del Heraldo Real, antesala de una de las citas más esperadas por los niños toledanos, la gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que el 5 de enero partirá a las 18.00 horas desde Buenavista y finalizará en la Puerta de Bisagra.