La actual ministra de Vivienda y candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PSOE en la circunscripción de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ejerce su derecho a voto. - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las cabezas de lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados han llamado a la participación en las Elecciones Generales que se celebran este domingo, 29 de noviembre, defendiendo que este derecho "iguala a todos" y "garantiza el futuro".

Desde Puertollano, la actual ministra de Vivienda y candidata número uno al Congreso de los Diputados por el PSOE en la circunscripción de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la participación, defendiendo el sufragio como "el derecho que nos iguala a todos los seres humanos" y subrayando que España está decidiendo su futuro.

Durante sus declaraciones ante los medios de comunicación tras acudir a votar en el colegio 'Giner de los Ríos', Rodríguez ha señalado que "celebrar la democracia es esto, es acudir a las urnas", y ha animado a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto "con mucha fuerza".

La candidata socialista ha trasladado su agradecimiento a los medios de comunicación por el seguimiento de la campaña y de la jornada electoral, así como a los empleados y empleadas públicas que colaboran en el dispositivo y a los ciudadanos que participan en las mesas electorales, con una mención especial a quienes lo hacen en las 711 mesas de la provincia de Ciudad Real. Asimismo, ha expresado su reconocimiento a los apoderados de todas las formaciones políticas y, "con especial cariño", a los interventores y apoderados del PSOE.

Rodríguez ha destacado que la jornada se está desarrollando sin incidencias en el conjunto del país y en la provincia, y ha valorado la "mayor afluencia" percibida a primera hora en los colegios electorales como reflejo de una cita relevante para el futuro de España.

Preguntada por los periodistas sobre si se ve repitiendo como ministra en unas semanas o meses o si concluye hoy su primera etapa al frente del departamento, ha evitado pronunciarse sobre escenarios futuros por respeto al proceso electoral y a la normativa vigente. "Hasta que no abramos las urnas nada está escrito y lo relevante es que España decida su futuro", ha concluido.

EL VOTO, LA MEJOR HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR EL FUTURO

Desde Albacete, la cabeza de lista socialista, Amparo Torres, también ha hecho un llamamiento a la participación masiva de la ciudadanía en una jornada que, a su juicio, decidirá "el futuro de nuestro país" y el modelo de país para los próximos años.

"Hoy es cuando la ciudadanía habla en las urnas y esperamos que se haga de manera masiva", ha asegurado Torres, quien ha subrayado que "el voto es la mejor herramienta para garantizar sus condiciones de vida y su futuro".

La cabeza de lista por Albacete ha señalado que la campaña electoral "no ha tenido nada que ver con ninguna de las que hayamos visto a lo largo de la democracia" y se ha mostrado "muy optimista" ante la posibilidad de que la participación se traduzca en un buen resultado para el PSOE.

"En Albacete vamos a elegir cuatro diputados o diputadas al Congreso de los Diputados y cuatro senadores o senadoras al Senado, para conformar esas Cortes Generales que serán las que decidan quién va a ser el presidente del Gobierno de España y, por tanto, qué modelo de país es el que queremos que haya a partir de mañana", ha explicado la dirigente socialista.

"Nuestra democracia es una democracia sólida, fuerte, robusta y nuestro sistema electoral es exactamente lo mismo: fuerte, transparente y robusto", ha afirmado Torres, antes de reiterar su llamamiento a que la jornada transcurra "con la mayor normalidad posible" y de esperar que el resultado de esta noche "garantice el bienestar conjunto de la ciudadanía para el futuro", ha finalizado.

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