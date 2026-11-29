Carlos Velázquez ejerce su derecho a voto - PP

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cabezas de lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados ya han empezado a desfilar por sus respectivos colegios electorales para ejercer su derecho al voto, una liturgia en la que todos han coincidido en hacer un llamamiento a la participación durante la jornada.

Uno de los primeros en hacerlo ha sido el candidato toledano y también alcalde, Carlos Velázquez, quien ha asegurado que este domingo es una jornada "muy especial para todos los demócratas".

En este sentido, Velázquez ha animado a los ciudadanos, tanto de la capital como del conjunto de la provincia, a ejercer su derecho al voto. "Vamos a votar con ilusión, vamos a votar con esperanza y vamos a votar para que España siga trabajando en tener un futuro mucho mejor para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos", ha manifestado.

El candidato 'popular' ha avanzado que durante la jornada visitará diferentes colegios electorales de la capital y de la provincia, después de una intensa campaña electoral en la que ha recorrido la geografía toledana.

Asimismo, Velázquez ha destacado la ausencia de incidencias en las primeras horas de la jornada electoral y ha confiado en que el día transcurra con absoluta normalidad, garantizando el derecho al voto de todos los ciudadanos.

El candidato popular ha expresado su deseo de que se registre una elevada afluencia a las urnas, convencido de que" una mayor participación supone un mayor respaldo ciudadano al resultado electoral". "Ojalá siempre hubiera una alta participación para todas las elecciones, no solamente las nacionales, sino también las municipales y autonómicas. Eso es cultura democrática".

ASENJO VOTA EN GUADALAJARA

De su lado, la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Guadalajara, Itziar Asenjo, ha comparecido ante los medios de comunicación en el colegio electoral de Las Lomas antes de ejercer su derecho al voto, donde ha animado a vivir la jornada "con ilusión, serenidad y un profundo sentido de la responsabilidad".

Asenjo ha destacado que el día de las elecciones es "uno de esos días en los que debemos sentirnos especialmente orgullosos de nuestra democracia", porque todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a decidir el futuro del país. "Es algo extraordinario que nunca debemos dar por descontado", ha señalado.

La candidata ha valorado las semanas de campaña como una oportunidad para recorrer la provincia, escuchar a sus vecinos y conocer "historias, preocupaciones, sueños y proyectos".

También ha agradecido su labor a los miembros de las mesas electorales, interventores y apoderados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y medios de comunicación, que contribuyen al desarrollo de la jornada.

La candidata ha desado una participación elevada: "Hoy no es un día de discursos, sino de escuchar. Hoy no es un día de protagonistas políticos, sino de ciudadanos", ha añadido.