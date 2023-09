Cargos del PP piden a Page "hacer algo más que hablar" tras sus duras críticas a la negociación del Gobierno con Junts

Sémper dice que "obras son amores y no buenas razones" mientras Tellado defiende acciones frente a la "palabrería"



MADRID/TOLEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cargos del PP han coincidido este lunes en solicitar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "hacer algo más que hablar" tras sus duras críticas a la negociación del Gobierno con Junts, formación que lidera Carles Puigdemont, para lograr la investidura del socialista Pedro Sánchez.

En concreto, Page ha avisado que pactar con partidos independentistas la amnistía de sus encausados sería un extremo carente de "base moral", al tiempo que ha defendido que serviría para vulnerar el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles.

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, ha pedido actuar al presidente castellanomanchego. "Obras son amores y no buenas razones. El señor Page tiene en su mano hacer algo más que hablar", ha respondido en rueda de prensa al ser preguntado expresamente por las palabras de Page.

"POSTUREO DE LO QUE QUEDA DEL PSOE"

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, quien ha recordado al 'barón' socialista que "la unidad de España se defiende con acciones, no con palabrería". "Señor Page, depende de usted que no ocurra", ha añadido, después de que el socialista haya dicho además que en el PSOE en el que se ha criado "no le cabe en la cabeza la ruptura del país".

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el partido, Alfonso Serrano, también ha echado en cara a Page sus palabras, ya que, a su entender, lo que dice es "para lograr un titular" porque "aunque le preocupe, no hará nada para evitarlo". "Postureo de lo que queda del PSOE", ha afirmado en Twitter.

EL PP PONE EL FOCO EN LA "HUMILLACIÓN" DE LA REUNIÓN DÍAZ-PUIGDEMONT

La cúpula del PP que dirige Feijóo ha puesto este lunes el foco en la "humillación" que supone que el Gobierno de Sánchez haya enviado a Bruselas a su vicepresidenta para "reunirse con el prófugo Puigdemont".

"Frente a la humillación a España, aquí está el partido que siempre antepone la Constitución y la igualdad", ha asegurado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha recordado que Feijóo ofreció pactos de Estado y garantizar la igualdad de todos y la respuesta de Sánchez ha sido enviar a la capital belga a su vicepresidenta.

En esa reunión, Díaz ha acordado con Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político" en Cataluña, según señala el comunicado conjunto emitido por ambos tras reunirse en dependencias del Parlamento europeo durante casi tres horas.

FEIJÓO ACUSA AL GOBIERNO DE IR A "NEGOCIAR" UNA AMNISTÍA

El líder del PP ha acusado al Gobierno en funciones liderado por Sánchez de acudir a Bruselas a "negociar una amnistía contraria a la Constitución y referéndums de autodeterminación". "Hoy, el Gobierno se reúne con un prófugo de la justicia en Bruselas", ha declarado Feijóo, para añadir que "los intereses de Pedro Sánchez no pueden condicionar la política de nuestro país".

En las filas del PP han cargado además contra Díaz por viajar a Bruselas pero rechazar reunirse con Feijóo, que es el ganador de las elecciones. "Lamentable que la vicepresidenta opte por no reunirse con el ganador legítimo de las elecciones, mientras viaja a Bruselas para encontrarse con un prófugo de la justicia", ha declarado la vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico, Carmen Fúnez.