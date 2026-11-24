Presentación del estudio 'Las voces del ajo' de CCOO. - CCOO

CUENCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha presentado las principales conclusiones del estudio 'Las voces del ajo', en el que alerta de las dificultades de las mujeres migrantes para conocer y reclamar sus derechos laborales en la campaña de este sector, principalmente en almacenes y cooperativas de Las Pedroñeras.

El estudio, financiado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, analiza cómo el género, el origen migrante y el contexto rural pueden interactuar y generar situaciones específicas de desigualdad.

Según informa el sindicato, uno de los principales problemas detectados es la falta de información y transparencia sobre las condiciones del empleo. Algunas participantes manifiestan no conocer con claridad cómo se calcula su salario, lo que dificulta comprobar si perciben lo correcto, o quejas, por ejemplo, en materia de bajas o permisos retribuidos.

Una de las dificultades encontradas ha sido el acceso a las propias trabajadoras ya que muchas rechazaron participar pese a que se les garantizaba el anonimato.

El estudio recoge información de una veintena de trabajadoras principalmente de Marruecos y Rumanía con una vinculación prolongada al sector siendo la media de antigüedad de 13 años. Para CCOO ésto demuestra que las mujeres migrantes forman parte de la estructura laboral estable del sector. Las trabajadoras se dedican principalmente a labores de almacén, pelado del ajo y manipulado porque se considera que pueden tener mayor destreza manual.

El sindicato planteará que, de cara a la negociación colectiva, se incorporen mecanismos de información accesible sobre contratación, jornada, salarios, permisos y procedimientos para reclamar derechos así como fórmulas de mediación intercultural.

A partir de los resultados del estudio, CCOO ha elaborado materiales informativos breves, sencillos y en varios idiomas sobre los principales derechos laborales en materia de contratos, salud laboral y violencia de género.

Además se han editado folletos y carteles que estarán a disposición de las mujeres trabajadoras en el Centro de la Mujer de Las Pedroñeras. "Estos materiales son un apoyo para que las trabajadoras conozcan sus derechos, identifiquen posibles irregularidades y sepan dónde acudir si necesitan asesoramiento", defienden desde el sindicato.