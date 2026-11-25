El Vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, durante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Diputación Permanente del Congreso, el único órgano parlamentario que permanece activo tras la - Jesús Hellín - Europa Press

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha atribuido a los gastos para proteger de la inflación el desvío apuntado por Bruselas.

Así ha reaccionado el ministro en Toledo un día después de que la Comisión Europea advirtiera a España de que se expone a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo en 2027 si los datos definitivos de cierre de este ejercicio confirman que el crecimiento del gasto público ha superado los límites acordados con Bruselas para garantizar la reducción progresiva de la deuda.

"Este año hemos tenido algunos gastos adicionales, entre otras cosas para apoyar y proteger a la gente ante la subida de precios como consecuencia de la guerra de Irán. Seguiremos creciendo y protegiendo y haciendo que estos dos vectores nos ayuden a seguir cumpliendo", ha subrayado Carlos Cuerpo preguntado al respecto.