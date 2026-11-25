III Premios Empresariales entregados en Cuenca. - SOMOS ECONOMÍA SOCIAL C-LM

CUENCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha ha celebrado este miércoles el Día de la Economía Social de la región y la gala de los III Premios Empresariales de la Economía Social 2026 en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA), en Cuenca.

El encuentro ha reunido a cerca de 150 personas, entre representantes institucionales, empresas, entidades y organizaciones vinculadas a este modelo empresarial, con el objetivo de visibilizar y reconocer la contribución de la Economía Social al desarrollo económico y social de la región, según han informado los organizadores por nota de prensa.

La inauguración de la jornada ha contado con la participación de la teniente de alcalde y concejala de Personal y Empleo del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, que ha agradecido elegir Cuenca como epicentro de la Economía Social de la región este año; y la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, Nuria Berta Chust, que ha expresado la gran importancia de la economía social como pilar del desarrollo económico regional pues es "un ecosistema que genera más de 4000 empleos directos, incluso para colectivos vulnerables con dificultades para acceder a este; genera inclusión y riqueza desde la sostenibilidad y arraigo".

En esta tercera edición, la Confederación ha concedido una distinción especial a la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario.

Su presidente, José Antonio Romero Manzanares, ha recogido el premio y destacado que es "un honor y agradecemos que entidades, empresas y organizaciones de la economía social pongan en valor el trabajo que realizamos desde el Tercer Sector, como parte esencial de la economía social de la región en apoyo a las personas más vulnerables".

Un galardón que reconoce su labor a favor de la articulación territorial y la cohesión de Tercer Sector en la región, la promoción de la solidaridad, la inclusión y la defensa de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

La clausura ha estado a cargo de Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social, que ha felicitado a toda la Economía Social castellanomanchega, y Juan Miguel del Real, presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha.

Juan Miguel del Real, ha destacado la importancia de reconocer el trabajo y la trayectoria de las empresas y entidades que conforman la Economía Social regional y poner en valor su compromiso con un modelo empresarial que combina competitividad, responsabilidad social y sostenibilidad, y que sitúa a las personas en el centro de su actividad.

Durante la gala se han entregado diez premios reconociendo a empresas y entidades que destacan por su compromiso con los principios y valores de este modelo empresarial, su capacidad para generar riqueza y empleo y su contribución al desarrollo sostenible, la cohesión social y el territorio.

Del Grupo Social ONCE se ha reconocido a la Residencia Ilunion Vida Senior Villarrobledo (Albacete), por su contribución desde el ámbito de la atención y los cuidados. De cooperativas de transporte, ha sido premiado Quijote Séptimo Centenario, de Cuenca, por su trayectoria en el sector del transporte. En el ámbito de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, ha sido premiado Asprodeta, de Talavera de la Reina, por su labor en la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad y la apuesta por el empleo digno.

Entre las cooperativas de crédito ha sido galardonada la Fundación Globalcaja, de Cuenca, por su impulso al desarrollo económico y social. En economía alternativa y solidaria, Dendros Cooperativa, de Casas de Juan Núñez, por su labor en sostenibilidad, cuidado ambiental, dinamización social y compromiso con el entorno rural. Entre las cooperativas de enseñanza, el CEIP El Carmen, de Villarrobledo, por su proyecto educativo, vocacional y comprometido con la calidad, la mejora continua y su entorno.

Entre las empresas de inserción ha sido galardonada Hostinser, por su contribución a la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad. En el ámbito de cooperativas de trabajo asociado, Mola Pan, de El Pedernoso, por su apuesta por la panadería artesanal y la dinamización del medio rural. En la categoría de sociedades laborales, el Espacio Pachamama, por su propuesta que combina multiaventura, coworking, sostenibilidad y gastronomía local.

Finalmente, entre las cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, ha sido reconocida Bodegas Campos Reales, de El Provencio, por su trayectoria de más de 70 años y su contribución a la generación de riqueza y desarrollo local para más de 400 familias.