El estand de Castilla-La Mancha en Fitur acogerá más de 90 presentaciones

El estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid acogerá, del 23 al 27 de enero, cerca de 90 presentaciones de diputaciones, ayuntamientos y diferentes colectivos de las cinco provincias de la región, además de las que se van a llevar a cabo desde la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha, dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Entre estas últimas, la titular regional de Turismo ha destacado el lanzamiento de una nueva campaña de promoción de Castilla-La Mancha de ámbito nacional, que tendrá repercusión en medios audiovisuales, digitales y escritos; la presentación de la Red de Hospederías con cinco nuevos nombres: el Hotel Convento del Girado y Palacio del Infante Don Juan Manuel, en Cuenca, la Hospedería Santa Elena, en Ciudad Real, El Molino de Alcuneza, en Guadalajara y el Hotel Boutique Adolfo, en Toledo.

Así lo ha indicado este viernes en Valdepeñas (Ciudad Real) la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en la presentación de la agenda que va a tener lugar en el estand de Castilla-La Mancha en Fitur, que se utilizará para dar a conocer el "amplio" producto turístico con el que cuenta la Comunidad Autónoma, que acude a esta feria "con el aval de haber registrado datos record en los tres últimos años".

Al respecto, Franco ha recordado que desde la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo se han generado cerca de 8.300 nuevos empleos en el sector turístico de la región y se ha alcanzado, con ello, la cifra de 64.000 afiliados a la Seguridad Social, entre empleos directos e indirectos en actividad turística en Castilla-La Mancha, lo que supone un crecimiento del 13 por ciento desde el inicio de la legislatura, ha informado la Junta en un comunicado.

"Fitur es para nosotros, además de un espacio de promoción, un espacio de negocio, donde vemos generación de empleo y riqueza", ha dicho la consejera, que ha avanzado la firma, en el marco de la Feria, de acuerdos de promoción con turoperadores de países como Portugal o China, además de otros acuerdos con plataformas 'online' como es el caso de Logitravel, Tripadvisor o Escapada Rural, para fomentar la comercialización de los productos turísticos de la región en España y en el resto del mundo.

MISIÓN INVERSA DE TUROPERADORES

Para ello, se ha organizado a su vez una misión inversa de turoperadores y agencias de viaje procedentes de Reino Unido, Portugal, Méjico y China, que visitarán primeramente Fitur y después pasarán tres días en una ruta para visitar la región.

También en el marco de Fitur se lanzará el nuevo producto 'Turismo de compras en Castilla-La Mancha', mediante el cual el Ejecutivo regional quiere fomentar nuestra región como destino para este tipo de turismo. Se hará lo propio con la nueva web dirigida al Turismo Accesible en Castilla-La Mancha, con un listado representativo de recursos turísticos accesibles, de la región o la puesta en marcha de la nueva ruta de Covarrubias, que recorre diez municipios de las provincias de Toledo y Guadalajara.

Para esta nueva edición, el Ejecutivo autonómico presentará también nuevos folletos turísticos promocionando el turismo ornitológico o las rutas homologadas para hacer esta actividad en las cinco provincias.

Castilla-La Mancha también estará presente en la primera edición de Fitur Cine, donde la Film Comission de Castilla-La Mancha contará con un estand propio en el que se presentará a la región como destino para rodajes de producciones cinematográficas y de televisión.

Como es habitual cada día se dedica a una provincia; así, el miércoles 23 el protagonismo será para Albacete, el jueves para Toledo, el viernes para Ciudad Real, el sábado para la provincia de Guadalajara y el domingo para Cuenca.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTAND

El estand de Castilla-La Mancha en Fitur, que ocupa un espacio de 1.300 metros cuadrados y al que se han destinado 475.000 euros, recrea algunos de los lugares más emblemáticos de la región, como las Torres de Alcaraz, y Alcalá del Júcar de la provincia de Albacete; la Plaza Mayor de Almagro y un molino de viento, en representación de la provincia de Ciudad Real; el Castillo de Belmonte y el Nacimiento del Río Cuervo de la provincia Cuenca; el Hayedo de Tejera Negra y la Arquitectura Negra, de Guadalajara y la yesería mudéjar de la Sinagoga del Tránsito y una fuente con la cerámica talaverana, en Toledo.

Se trata de cinco grandes espacios singularizados que rodean un escenario central, que representa otro lugar icónico de nuestra región, el teatro romano de Segóbriga, en el que tendrán lugar las distintas presentaciones. Todo ello es fruto de la colaboración entre el Ejecutivo regional y las cinco diputaciones que colaboran en la organización y también en la financiación de los espacios de las respectivas provincias.

El estand contará también con un área de 'showcooking' y catas comentadas, en colaboración con las Denominaciones de Origen, con las Indicaciones Geográficas Protegidas de la región y con Eurotoques, en el que estarán presentes los mejores cocineros, entre ellos cuatro Estrellas Michelin.

La Muestra Gastronómica correrá a cargo de la Federación de Hostelería de Castilla-La Mancha y será elaborada con los productos agroalimentarios de la región premiados como 'Gran Selección'. Cada día se llevarán a cabo degustaciones gastronómicas de productos característicos de cada provincia. Habrá también, como en años anteriores, una zona de exhibición y demostración en vivo de artesanía. En ella se expondrán los Premios regionales de Artesanía.

Este año, como novedad, el estand contará con espacios dedicados a tres nuevos productos turísticos: zona de promoción para el parque temático Puy du Fou; la nueva Red de Hospederías de Castilla-La Mancha, y las nuevas Rutas del Vino, con presencia de las tres primeras: La Mancha, Manchuela y Valdepeñas.

La agenda con todas las actividades que tendrán lugar en el estand de Castilla-La Mancha en FITUR estará en la web www.fiturclm.com. La actividad del estand se retransmitirá vía streaming a través de esta web. Los hashtag de esta edición son #CLMesmuchomás, #EnunLugardetuVida y #CLMenFitur19.

RUTAS DEL VINO

Durante al acto, el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha referido a la presencia del patrimonio gastronómico de la localidad y de las Rutas del Vino de España en Fitur, agradeciendo a la Junta "el esfuerzo que hace entorno a las Rutas del Vino en las que está trabajando y en la que nos hemos puesto de acuerdo dos o tres Consejos Reguladores [de la región], aunque la nuestra va a estar homologada en marzo y se va a poder presentar con el sello de calidad".

"Valdepeñas ya no solo vive del vino, pero sin el vino no podría vivir y en todo caso sin el vino no tendría la identidad que aquí nos ha traído de siglos", ha subrayado el alcalde, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha resaltado que Ciudad Real es la segunda provincia de la región, por detrás de Toledo, en número de visitas y pernoctaciones, resaltando potencialidades como su patrimonio natural, histórico y gastronómico que ha ejemplificado con lugares como el yacimiento íbero Cerro de las Cabezas de Valdepeñas, Almagro o Villanueva de los Infantes, entre otros.