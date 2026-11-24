El profesor y doctor en Ciencias del Deporte Carlos Balsalobre. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

CIUDAD REAL, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor y doctor en Ciencias del Deporte Carlos Balsalobre ha remarcado la importancia de los dispositivos móviles a la hora de medir resultados deportivos en cuanto al rendimiento físico pero ha remarcado que no sustituye a todo lo se que puede calibrar un laboratorio.

Así lo ha manifestado con motivo de su ponencia 'La fuerza en el bolsillo: nuevas tecnologías para evaluar y controlar el rendimiento físico', en el marco del III Congreso de Actividad Física y del Deporte en Alcázar de San Juan.

Estos dispositivos nos permiten cada vez "medir más cosas", pero su labor no "sustituye todo lo que puede hacer un laboratorio muy avanzado". "A mí no me gusta hablar de la palabra sustituir, sino más bien complementar".

Hay que poner el acento, según este experto, en conocer "cuáles son las pequeñas variables que pueden ayudar a mejorar a los deportistas". "Sí es cierto que hoy en día, con lo que tenemos en los teléfonos móviles, es probablemente más que suficiente para la gran mayoría de casos".

Una de las grandísimas ventajas respecto a dispositivos de laboratorio es que permite monitorizar in situ cuando el deportista está entrenando, de "una manera muy sencilla y muy rápida", sin que haya que desplazar al propio deportista "a un laboratorio o hacer evaluaciones más complejas".

Balsalobre señala que la diferencia ha sido muy significativa, marcando "un antes y un después" cuando estos dispositivos "empezaron a popularizarse", permitiendo "de una manera mucho más autónoma obtener variables cada vez más precisas", simplemente con "una aplicación en el móvil o un reloj".

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial puede ayudar a detectar la capacidad de fuerza de un deportista, simplemente analizando un vídeo suyo, dando "información muy detallada de cómo está rindiendo", lo que le va a ayudar "a saber si tiene que hacer más repeticiones o menos, o poner más kilos o menos kilos", ha explicado Balsalobre.

Ayuda mucho a optimizar el rendimiento de los profesionales del deporte y además, lleva a la democratización en la manera de medir el rendimiento deportivo, que "antes" solo se vinculaba con los dispositivos de laboratorio que permitían "medir a la élite".

No obstante, ha avisado que se puede caer en el "tecnoestrés", que tiene que ver con la obsesión "con que la métrica que dé el reloj esté perfecta" y, si no lo está, aparece cierta preocupación, que no existía antes de utilizar este dispositivo.