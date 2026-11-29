Illana, sin cobertura móvil en la jornada electoral - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio guadalajareño de Illana cumple este domingo su cuarto día sin cobertura móvil ni conexión a Internet de Movistar, una incidencia que afecta a alrededor del 90 por ciento de sus aproximadamente mil habitantes en el casco y que está complicando las comunicaciones durante la jornada electoral.

El teniente de alcalde de Illana, Román García Valenciano, ha explicado que la avería mantiene incomunicado el núcleo urbano, donde se encuentra el único colegio electoral del municipio. "En el colegio estamos totalmente incomunicados para pasar los datos de participación en las horas que sean oportunas", ha señalado a Europa Press calificando la jornada de "rara, rara", y reconociendo que se tendrán que valer de otros medios.

La falta de conexión también dificulta la comunicación con las administraciones y los cuerpos de seguridad ante cualquier posible incidencia. De hecho, García ha relatado que agentes de la Guardia Civil han acudido por la mañana al colegio electoral y han indicado a los responsables que les llamasen si surgía algún problema, algo que ha provocado la reacción irónica de los representantes municipales ante la imposibilidad de realizar llamadas con normalidad.

El problema afecta a los usuarios de Movistar y de otras operadoras que utilizan su red, mientras que los clientes de compañías con infraestructuras diferentes sí disponen de servicio.

La incidencia se concentra en el núcleo urbano y la cobertura se recupera aproximadamente a dos kilómetros, al entrar en el alcance de otra antena.

El Ayuntamiento y los vecinos han realizado numerosas llamadas a Movistar y a los servicios de emergencia para reclamar una solución. Según ha explicado el teniente de alcalde, la compañía reconoce tener constancia de la avería, pero no ha facilitado información sobre su origen ni sobre cuándo podrá quedar resuelta.

Ante la falta de servicio, hay quien está recurriendo incluso a la conexión wifi que un vecino particular ha facilitado desde su vivienda próxima al colegio electoral para poder mantener unas comunicaciones mínimas.

García ha reclamado una solución inmediata y garantías de que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. "Hoy en día las telecomunicaciones son algo vital y, al fin y al cabo, no por el hecho de estar en el medio rural tenemos que tener menos acceso a ellas que los que viven en la ciudad" ha reivindicado.