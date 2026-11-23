El secretario de Organización del PSOE de C-LM y candidato al Congreso por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, en Talavera de la Reina. - PSOE

TOLEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato número dos por Toledo al Congreso de los Diputados, Sergio Gutiérrez, ha denunciado este lunes la nueva ocurrencia del presidente regional del PP, Paco Núñez, en referencia al agua del Tajo, y ha considerado que "es una auténtica barbaridad, fruto de un dirigente político del PP de Castilla-La Mancha que está muy por debajo de los propios votantes del Partido Popular".

Ante los medios de comunicación en Talavera de la Reina (Toledo), Gutiérrez ha recordado la última ocurrencia de Núñez, que dijo en un acto que, con el agua de los españoles, los portugueses habían hecho un embalse, el de Alqueva, de 170.000 hectómetros cúbicos, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Un pantano, ha apuntado, que "ocuparía el 20% del terreno de Portugal" y que sería "40 veces más grande que el embalse que existe, de 4.000 hectómetros cúbicos".

"El embalse que dice Paco Núñez que han construido en Portugal con el agua de los españoles, además de ser una 'tontá' en términos de legislación internacional, supondría el 20% del total de Portugal y supone 100 veces el embalse de Entrepeñas y Buendía", ha aseverado.

Para Gutiérrez, estas declaraciones de Núñez son "una auténtica barbaridad, fruto de un dirigente político, el del PP de Castilla-La Mancha, que está muy por debajo de los propios votantes del Partido Popular".

"Nunca antes hemos tenido a un líder político tan poco preparado, tan cobarde para defender los intereses de Castilla-La Mancha y basando en el bulo y en la ocurrencia su estrategia política", ha remarcado el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos.

Por lo que ha vuelto a pedir a Núñez que, "en vez de decir ocurrencias, bulos y 'tontás', se ponga del lado de los socialistas de Castilla-La Mancha para que nadie en España dude de que las sentencias del Tribunal Supremo se tienen que cumplir".