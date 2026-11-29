Archivo - Cartel de entrada a Illán de Vacas - Rey Sotolongo - Europa Press - Archivo

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cinco votos del pequeño pueblo de Illán de Vacas (Toledo) han ido a parar al Partido Popular.

Conocido con uno de los municipios con menos habitantes de España y con el 100 por cien escrutado, los cinco vecinos que han votado a lo largo de la jornada de hoy han decidido dar su apoyo al partido de Alberto Núñez Feijóo.

En esta localidad toledana gobierna Javier Bollaín Renilla, del Partido Popular (PP).

En las elecciones de 2023, el PP se llevó dos votos, por uno el PSOE.