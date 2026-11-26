La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández. - JCCM

CIUDAD REAL 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha anunciado la resolución definitiva del expediente medioambiental de la segunda planta de biometano de Socuéllamos, que ha quedado cerrado.

Una decisión que se produce como consecuencia de que "el pleno de la corporación decidió informar desfavorablemente sobre este proyecto el pasado 6 de octubre, así que nuevamente cumplimos con nuestros compromisos de que son los municipios quienes tienen que tener la primera y la última palabra", ha declarado la representante del Gobierno regional, según ha trasladado la propia Junta por nota de prensa.

Una decisión que se ha materializado con la correspondiente Resolución por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, en la que se detalla la terminación de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de obtención de Autorización Ambiental Integrada del proyecto denominado 'Planta de gestión de residuos y producción de biometano en Socuéllamos', cuyo promotor es Enerth Investments, S.L. en el término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real).

En los casos en los que el acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal es de no conformidad con el proyecto presentado, como se ha producido en este caso, tiene carácter vinculante para el órgano ambiental y, por tanto, se acuerda la resolución negativa del trámite ambiental.