C-LM ve "imposible" hacerse cargo de los costes que va a dejar de financiar el Gobierno en relación al transporte

GUADALAJARA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha afirmado que es "imposible" que pueda hacerse cargo de los costes que va a dejar de financiar el Ejecutivo nacional en relación con el transporte, porque "no está presupuestado y porque es una cantidad importante".

Así se ha pronunciado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, un día después de que el PP, Junts y Vox hayan tumbado en el Congreso el decreto que contenía la revalorización de las pensiones y la prórroga de las ayudas al transporte público y otras medidas del escudo social.

Caballero considera "imprescindible" que el Gobierno de España se siente de inmediato con los grupos de la oposición y de manera particular con el Partido Popular, porque "con los independentistas ya hemos visto que no se puede hacer carrera de ellos", y buscar una solución "para que los pensionistas no pierdan una parte de su pensión, para que las comunidades autónomas no pierdan esos millones, que son muy necesarios para la educación y para el Bienestar Social".

Un PP, que según ha recordado Caballero, es "un partido de Estado" y "se supone que es un partido que está llamado a gobernar y que no es un partido radical", aunque "a veces tiene gestos que lo parecen".

Dicho esto, ha insistido en que hay que buscar una solución para que "todas aquellas personas que se buscan la vida en su trabajo o en sus estudios y que tienen que pagar el transporte, no tengan que hacer un sobreesfuerzo como consecuencia de las pataletas de los grupos".

