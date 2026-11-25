Desayuno deportivo-empresarial protagonizado por Juanma López Iturriaga en Guadalajara. - APEDEGU Y AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juanma López Iturriaga, exjugador internacional de baloncesto, medallista olímpico y una de las figuras más reconocidas de este deporte en España, ha destacado la conciencia colectiva como clave a aplicar para alcanzar el éxito tanto en el mundo deportivo y en el mundo empresarial.

Iturriaga ha protagonizado un nuevo desayuno deportivo-empresarial organizado por la Asociación Provincial de Empresas del Deporte de Guadalajara (APEDEGU), en colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, que ha reunido a cerca de 200 personas, tal y como ha informado esta patronal y el Consistorio.

A través de su trayectoria personal y profesional, López Iturriaga ha compartido con los asistentes sus experiencias en el mundo del deporte de élite y su posterior desarrollo profesional, poniendo de manifiesto las similitudes que existen entre el mundo deportivo y el empresarial, especialmente en cuestiones como la constancia, el aprendizaje y la evolución, la tolerancia, sobre todo al fracaso, el talento, o la actitud.

Durante su intervención, el ponente ha destacado la importancia del trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes, recordando que, al igual que sucede en el deporte, en las empresas el éxito no depende únicamente del talento individual, sino de la capacidad de las personas para colaborar, complementarse y trabajar en una misma dirección.

"La conciencia colectiva y la intencionalidad, donde primero es el nosotros y luego el yo". Por lo que es importante compartir el protagonismo, el respeto y el reconocimiento. Pues tanto en el deporte como en la empresa, todo es un proceso donde intervine mucha gente", ha afirmado.

López Iturriaga también ha incidido en la importancia de mantener la motivación, afrontar los retos con actitud positiva y aprender de los errores como parte del proceso de crecimiento, tanto personal como profesional. Donde se encuentran aspectos como la confianza, el placer de competir, el placer de compartir y el reto de integrar, entre otros, con el placer de mejorar y el sentido de pertenencia.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

El desayuno empresarial ha concluido con un coloquio, moderado por Esteban Ramos, presidente de la Asociación Provincial de Empresas del Deporte de Guadalajara (Apedegu), quien también ha sido el encargado de inaugurar la jornada.

Durante su intervención, Ramos ha destacado la importancia de seguir creando espacios de encuentro entre el deporte y la empresa, dos ámbitos que comparten valores esenciales y que tienen mucho que aportar al desarrollo económico y social de la provincia. Asimismo, ha puesto en valor la labor que desarrolla Apedegu para dar visibilidad al sector deportivo y fomentar su conexión con el tejido empresarial.

En el acto de inauguración, Esteban Ramos ha estado acompañado por Armengol Engonga, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, quien ha reconocido que el mundo del deporte y de la empresa van de la mano, pues comparten muchos aspectos.

En este sentido, ha puesto en valor la importancia de generar espacios de encuentro que permitan acercar a estudiantes, empresarios y profesionales a referentes del deporte de élite, capaces de trasladar enseñanzas aplicables más allá de la competición.

Asimismo, ha agradecido el trabajo conjunto que vienen desarrollando Ceoe-Cepyme Guadalajara y Apendegu para impulsar iniciativas de este tipo y recordó la apuesta de la ciudad por el deporte como elemento de promoción y desarrollo.

En este contexto, ha destacado que la presencia de Juan Manuel Iturriaga coincidía además con la reciente estancia de la Selección Española de Baloncesto en el Palacio Multiusos de Guadalajara, que también es un referente para los jóvenes deportistas de Guadalajara.