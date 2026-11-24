Presentación del Observatorio y el podcast. - OBSERVATORIO RGA

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Relevo Generacional Agroalimentario de Castilla-La Mancha (Observatorio RGA) se ha presentado oficialmente este martes en la Finca Las Nieves (Toledo), junto a su podcast 'La cosecha que viene'.

El acto, un desayuno de trabajo por invitación presidido por la presidenta del Observatorio, Claudia Calzada, ha reunido a más de 110 personas de toda la cadena agroalimentaria, entre empresas, cooperativas, organizaciones agrarias, universidad, centros tecnológicos y medios, que han abordado el reto del relevo generacional en la cadena agroalimentaria.

Conducido por el director de El Español de Castilla-La Mancha, Alberto Morlanes, el encuentro ha arrancado con la bienvenida de Claudia Calzada y la presentación de la fundación, según han informado los organizadores por nota de prensa.

El evento también ha contado con la participación del presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, que ha ofrecido a una reflexión sobre la cadena agroalimentaria; la vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España (APAE), Elisa Plumed, y el responsable de comunicación de La Despensa, Luis Aznal, que han aportado en conversación la mirada de la comunicación.

También ha intervendo el director de Radio Castilla-La Mancha, Óscar García Prieto.

Tras la proyección de un avance de los episodios, protagonistas y entrevistadores del podcast han recibido una escultura artesana del espadero y escultor toledano Tony Arellano, entregada por el director de Banca Rural de Globalcaja, Alberto Marcilla; el gerente de iRiego, Paco Fernández, y el propio Arellano.

Fernández, gerente de iRiego, ha protagonizado uno de los momentos más celebrados al reivindicar el agua como condición para sostener toda la cadena agroalimentaria.

De su lado, el director de Banca Rural de Globalcaja, ha intervenido con una reflexión titulada 'El relevo es cosa de todos'.

El acto ha sido clausurado por la propia Claudia Calzada que ha subrayado que "el relevo generacional se juega en toda la cadena: en la quesería, en la bodega, en la cooperativa, en la empresa de servicios y en el transporte. Cada empresa que encuentra quien la continúe mantiene empleo, conocimiento y vida en su pueblo".

"Con el informe ponemos datos sobre la mesa y con el podcast ponemos caras. Las dos cosas hacen falta para que la sociedad entienda que el relevo nos afecta a todos, también a quien hace la compra cada semana", ha concluido.

SIETE HISTORIAS DE RELEVO

La primera temporada de 'La cosecha que viene' tiene siete episodios.

En cada uno, una empresa de la región cuenta su historia de relevo y una voz experta la entrevista: Lácteas García Baquero, Rujamar, Champinter, Virgen de las Viñas, TJ Agricultura, Gvtarra y Vinos y Bodegas conversan con el economista José Carlos Díez, con representantes de ASAJA Castilla-La Mancha y de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha y conrepresentantes de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El podcast cuenta con iRiego como patrocinador principal y con Globalcaja, que patrocina el Observatorio y el podcast.

Colaboran las empresas protagonistas, CMM Media, El Español de Castilla-La Mancha y APAE.

El Observatorio invita ahora a más empresas e instituciones a sumarse como patrocinadoras o colaboradoras para ampliar el informe y dar continuidad al podcast.