La Policía Nacional auxilia en Guadalajara a una niña de dos años que estaba en parada respiratoria

La Policía Nacional de Guadalajara auxilia a una niña de dos años que estaba en parada respiratoria. - POLICÍA NACIONAL

GUADALAJARA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha auxiliado en Guadalajara a una niña de dos años que estaba en parada cardiorrespiratoria, prestándole una primera asistencia en coordinación con los servicios sanitarios, que le permitió volver a respirar con normalidad.

La actuación de los agentes tuvo lugar cuando durante una patrulla rutinaria escucharon gritos de una mujer pidiendo ayuda en la vía pública. Al acercarse a ella, les explicó que su hija de dos años de edad no respiraba y se encontraba inerte, por lo que los agentes solicitaron la presencia urgente de una UVI móvil y comenzaron a atender a la menor.

La niña no respiraba ni respondía a estímulos y mostraba un evidente estado de gravedad. Ante esta situación, colocaron a la menor en posición lateral de seguridad sobre una manta en el suelo, momento en el que la niña comenzó a convulsionar.

Durante toda la intervención, los agentes mantuvieron comunicación telefónica constante con los servicios sanitarios, informando en tiempo real de la evolución del estado de la menor. Además, estuvieron asistiendo a la propia madre, ya que presentaba un notable estado de agitación debido a la compleja situación.

Minutos después, la niña comenzó a respirar con normalidad. A la llegada de la UVI móvil, el personal sanitario se hizo cargo de la menor, procediendo a su traslado inmediato al hospital, donde finalmente consiguió una recuperación total. La rápida actuación y la coordinación entre los agentes de la Policía Nacional y los servicios sanitarios resultaron fundamentales para preservar la vida de la menor.