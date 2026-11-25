Fotograma de la filmación de las calles de Toledo en un vídeo aficionado del turista Raymond Keryer en 1965 que la Real Academia incorpora a su archivo audiovisual. - RAYMOND KERYER/CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE/RABACHT

TOLEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Histórica Toledana, el canal audiovisual de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha incorporado a su nuevo soporte en Vimeo, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la declaracinó de la ciudad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una nueva grabación amateur de la ciudad realizada hacia 1965.

Fue tomada por Raymond Keryer y recoge la vida cotidiana a través de multitud de detalles curiosos, mostrando la actividad del centro histórico y la proliferación de tiendas de artesanía, donde el damasquinado era protagonista, según ha trasladado la Real Academia por nota de prensa.

Se puede, asimismo, contemplar el recordado Bar Torrijos en la Plaza de Barrio Rey, con los acompañantes de Keryer disfrutando de una paella.

La grabación es una excelente muestra del estado de muchos edificios, calles y plazas en 1965, con algunas vistas panorámicas destacables y el sabor de las grabaciones caseras de aquellos visitantes que por entonces se acercaban a la ciudad con cámaras Super 8, inmortalizando sus vivencias.

La película ya se encuentra disponible en el canal oficial de Vimeo de la institución, plataforma desde la cual es posible acceder a todo el archivo audiovisual de la Rabacht. Concretamente, en enlace https://vimeo.com/1249956289.

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo se suma con esta grabación a la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de Unesco que otorgó a Toledo la consideración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Según apunta la Institución, se trata de "una buena muestra de su carácter universal, pues fue grabado por personas que venían de fuera", destacando que la incorporación de la grabación a sus archivos se ha obtenido gracias al convenio con la Cinemateca de Bretaña.