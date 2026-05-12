Roca Rey confirma su presencia en la corrida del próximo 16 de mayo en Talavera

Archivo - El diestro Roca Rey. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La edil de Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha informado de que el torero Andrés Roca Rey ha confirmado finalmente su participación en la esperada corrida de toros que se celebrará el próximo sábado 16 de mayo en la plaza de toros 'La Caprichosa' de la Ciudad de la Cerámica, dentro de la programación de las Ferias de San Isidro.

A pesar de la cogida sufrida el pasado 22 de abril en la plaza de la Maestranza de Sevilla, el torero peruano compartirá cartel con Alejandro Talavante y Tomás Rufo en una corrida en la que se lidiarán seis toros de la ganadería de Alcurrucén, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Desde el Ayuntamiento de Talavera se ha recibido con satisfacción la confirmación del torero peruano. Aún así, Guerrero ya había mostrado en los últimos días su confianza en la recuperación del diestro, destacando la ilusión existente en la ciudad por poder contar con una de las máximas figuras del toreo actual.

Además de la corrida del sábado, la programación taurina de San Isidro incluirá otros actos destacados. Como novedad este año, el domingo 17 de mayo a las 13.00 horas se celebrará una suelta popular de vaquillas en La Caprichosa, con entradas a un precio simbólico de 3 euros, con el objetivo de acercar la tauromaquia a todos los públicos.

La jornada del 16 de mayo contará también con el tradicional homenaje a Joselito el Gallo, coincidiendo con el 106 aniversario de su fallecimiento, un acto que se desarrollará a las 13.00 horas y que volverá a rendir tributo a una de las grandes figuras históricas del toreo.