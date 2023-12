Sordo exige una subida del SMI por encima del 4% y rechaza recortes en los subsidios por desempleo

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido este martes una Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del 4%, al tiempo que ha rechazado que el Gobierno plantee establecer recortes en los subsidios por desempleo.

Así se ha pronunciado Sordo en declaraciones a los medios momentos antes de la reunión del Consejo Confederal de CCOO, donde ha indicado que para el sindicato "no es de recibo" la actitud "de cerrazón" de la CEOE planteando una subida del SMI del 3%, teniendo en cuenta que los convenios colectivos están subiendo de media un 4,2% y el salario medio en el país se está incrementando en el 5,2%.

"En esos términos se tiene que establecer al menos la subida del Salario Mínimo Interprofesional", ha señalado el sindicalista, quien ha abogado por que el SMI suba por encima de la media de la inflación del año pasado y por encima de las previsiones de inflación para este año.

En este sentido, ha declarado que la gente que cobra 1.080 euros al mes no puede perder poder adquisitivo, sino que tiene que recuperarlo y que el Gobierno "no se puede cerrar" a una subida superior al 4% del Salario Mínimo Interprofesional. "Estamos hablando de 5 euros al mes en una subida del 4,5% o 10 euros más al mes si fuéramos al 5% como pedimos los sindicatos".

"Por tanto, emplazamos a la CEOE a que sea corresponsable y si mueve su posición estamos dispuestos a seguir negociando, pero si no es corresponsable pediremos al Gobierno subidas salariales en el SMI por encima del 4% porque creo que es posible y porque creo que es necesario para la mayoría trabajadora", ha abundado.

SUBSIDIOS POR DESEMPLEO

De otro lado, ha emplazado al Ejecutivo central resolver "de forma rápida" las modificaciones en los subsidios de desempleo y la mejora de las políticas activas de empleo, afirmando que no puede haber "ninguna política de recorte" en este marco.

En este sentido, ha reconocido que la propuesta que está encima de la mesa contiene mejoras, si bien ha afirmado que es "todavía insuficiente", por lo que ha avanzado que CCOO y UGT van a lanzar una propuestas para mejorar la del Ministerio de Trabajo.

Sordo ha pedido "romper" con la idea de que en España hay un 12% de paro porque hay "cientos de miles" de personas que no quieren trabajar al cobrar 480 euros al mes de subsidio. "Esto no es lo que pasa en nuestro país y lo que hay que hacer es perseguir es la economía sumergida y a los empresarios incumplidores de las leyes y no reducir las prestaciones que no dan ni para llegar a medio mes".

"Con 480 euros al mes no se vive ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Bilbao, ni en Sevilla, pero tampoco en Almendralejo, en Zahara de los Atunes o en Ponferrada. En ningún sitio se puede vivir con 480 euros al mes. Esa no es la razón del paro en España", ha manifestado.

Preguntado por la propuesta que van a lanzar con UGT, Sordo ha indicado que se puede mejorar el tratamiento de las personas que han venido trabajando con contrato a tiempo parcial cuando acceden a un subsidio de desempleo, ya que solo se computa como jornada completa en los subsidios de las personas mayores de 52 años.

"Creo que este mejor tratamiento a las personas con tiempo parcial, que tienen un sesgo de género --son más mujeres que hombres-- tiene que ser tratado con las mismas condiciones que el subsidio de 52 años", ha dicho, para agregar que hay también elementos de mejora en la protección, tanto cuantitativa como cualitativamente.

"POTENTÍSIMA AGENDA SOCIAL"

Unas medidas, las del SMI y los subsidios por desempleo, que Sordo ha enmarcado dentro de la "potentísima" agenda social que ha considerado que tiene que llevar a cabo España frente a la idea de que con la actual situación política va a ser imposible llegar a acuerdos y a consensos mayoritarios para aprobar leyes.

Así, ha afirmado que hay que intentarlo y se ha mostrado optimista al afirmar que sí que será posible llegar a cabo leyes sociales en esta legislatura.

De otro lado, ha apuntado que no solo se gobierna haciendo leyes y que hay "un montón" de recursos públicos que se pueden canalizar, tales como los fondos de recuperación de la UE con el fin de mejorar la vida de las personas, favorecer las políticas de vivienda o favorecer la transición energética en el país.