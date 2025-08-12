Sumar C-LM muestra su apoyo al alcalde 'popular' de Noblejas tras anunciar huelga de hambre para pedir un instituto

TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El movimiento Sumar de Castilla-La Mancha ha salido al paso de la noticia conocida este lunes al respecto de la huelga de hambre anunciada por el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, para reivindicar la puesta en marcha de un instituto en el municipio, ante lo que la formación de izquierdas ha querido mostrar su apoyo.
Uno de los coordinadores del movimiento, Jesús Plaza, ha lamentado la "poca palabra" del Gobierno de Castilla-La Mancha al respecto de este proyecto, informa Sumar en nota de prensa.
"El alcalde ha demostrado con su gesto una enorme dignidad política y un sentido del deber público que hoy ya poca gente entiende así", asegura.