El candidato y cabeza de lista de VOX al Senado por Guadalajara, Víctor Morejón. - VOX

GUADALAJARA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato y cabeza de lista de VOX al Senado por Guadalajara, Víctor Morejón, ha ejercido su derecho al voto pasados unos minutos del mediodía en el CEIP 'San Pedro Apóstol' de la capital, desde donde ha destacado la importancia de la participación ciudadana en esta jornada electoral.

Según informa el partido, Morejón ha reivindicado el valor de la democracia y la libertad de poder elegir entre las distintas opciones políticas, haciendo referencia a su propia experiencia personal.

"Invito a la gente a que cuide la democracia, a que cuide el voto libre", ha manifestado, el candidato, que ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos en la construcción del futuro de España, independientemente de su ideología o preferencias políticas.

"El voto sí sirve", ha afirmado, incidiendo en que "quienes no acuden a las urnas dejan en manos de otros las decisiones sobre su futuro". "Si no votas tú, los que votan van a decidir por ti", ha señalado.