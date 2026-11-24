Presentación de la Vuelta al Casco Histórico de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes de Talavera de la Reina, Antonio Núñez, ha destacado que "la Carrera Vuelta al Casco Antiguo une, un año más, patrimonio y deporte en una cita clásica del calendario talaverano", convirtiéndose en una oportunidad para disfrutar del atletismo mientras se recorre y se pone en valor la historia de la ciudad.

Así lo ha señalado durante la presentación de la 31ª edición de esta prueba, que tendrá lugar el próximo 8 de diciembre, coincidiendo con el día de la Inmaculada, y que volverá a reunir a corredores de todas las edades en torno a una de las citas más tradicionales del calendario deportivo talaverano. También han participado en la rueda de prensa Jesús Laborda, presidente de la Asociación de Vecinos San Jerónimo, y Luis Miguel Alonso, como colaborador de la prueba.

Núñez ha subrayado que se trata de una carrera con una larga trayectoria que, aunque ha ido evolucionando con el paso de los años, "siempre ha mantenido su esencia: correr por nuestra parte más antigua, nuestra parte histórica", aunando turismo, cultura y deporte y contribuyendo a la revitalización y reivindicación del Casco Histórico de Talavera.

En este sentido, ha señalado que desde la Concejalía de Deportes se mantiene el apoyo municipal a una prueba "muy carismática en la ciudad", que cada año congrega a numerosos participantes y público en la Plaza del Pan. Una jornada que no solo tiene como protagonistas a los corredores adultos, sino también a los más pequeños, que disfrutan de una mañana de deporte, convivencia y socialización en el casco antiguo, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha recordado que el recorrido, remodelado en la pasada edición, mantendrá prácticamente el mismo trazado, con una vuelta única, y ha animado a los talaveranos y visitantes a participar en esta nueva convocatoria. La prueba adulta comenzará a las 11.00 horas y tendrá una distancia aproximada de seis kilómetros. Mientras que las pruebas infantiles comenzarán a partir de las 12.20 horas.

Núñez también ha recalcado la elevada participación de las categorías inferiores, "que convierten la jornada en una actividad familiar y favorecen que padres, madres y acompañantes disfruten del Casco Antiguo, de su oferta hostelera y de la actividad comercial y social de la zona".

Por último, ha invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta 31ª edición, tanto participando en las distintas categorías como animando a los corredores, y ha mostrado su confianza en que el próximo 8 de diciembre vuelva a vivirse una gran jornada deportiva en Talavera, en la que el patrimonio, la convivencia y el atletismo sean los grandes protagonistas.

Las inscripciones tienen un coste de 8 euros y permanecerán abiertas hasta el 7 de diciembre, destinándose parte de la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer.

NOVEDADES

La prueba volverá a distinguirse también por sus trofeos, con una apuesta por la cerámica talaverana como elemento diferenciador. Así, el primer clasificado y la primera clasificada recibirán un trofeo de cerámica exclusivo, elaborado cada año con un diseño diferente para que cada edición tenga su propia identidad. En esta ocasión, el diseño está siendo preparado por Cuaderno Azul. Además, los trofeos del segundo al décimo clasificado en categoría masculina y del segundo al décimo en categoría femenina serán también medallas de cerámica.

Otra de las novedades de esta edición será la iniciativa 'Conociendo tu casco paso a paso', impulsada por la Asociación de Vecinos San Jerónimo para recuperar el espíritu de los primeros años de la prueba y acercar a los participantes la historia del barrio.

Con motivo de la recogida de dorsales, los corredores recibirán una publicación elaborada por el profesor y vecino del barrio Ángel Monterrubio. Esta primera entrega estará dedicada a la evolución de la Plaza del Pan, uno de los espacios más representativos de la ciudad y escenario de algunos de sus principales acontecimientos históricos.

La intención es que esta iniciativa tenga continuidad en futuras ediciones y permita descubrir, año tras año, distintos elementos del patrimonio del conjunto histórico de Talavera.