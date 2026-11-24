La rectora de la ULE, Nuria González, con el director general del ICECyL, Augusto Cobos Pérez, y el director del equipo GEM CyL, Daniel Alonso Martínez, en la presentación del Informe GEM. - EUROPA PRESS

LEÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad emprendedora reciente (TEA) en Castilla y León alcanzó en 2025 el 6,6 por ciento de la población encuestada de entre 18 y 64 años, de forma que se sitúa por debajo de la media española (7,8 por ciento) y mantiene la trayectoria ligeramente ascendente registrada durante los últimos años --5,2 por ciento en 2022, 5,3 por ciento en 2023 y 6,5 por ciento en 2024--, mientras que la Comunidad fue la que registró la tasa de emprendimiento nuevo más baja en el conjunto del país.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el responsable del Grupo de Investigación en Dirección de Empresas de la ULE y director del equipo GEM de Castilla y León, Daniel Alonso Martínez, en la presentación del informe GEM Castilla y León 2025-2026, que mide la iniciativa y la actividad emprendedora de la Comunidad.

Según ha explicado, la intención de emprender en los próximos tres años se situó en el 9,2 por ciento en 2025, frente al 13,8 por ciento nacional, y la tasa de empresas consolidadas alcanzó el 7,1 por ciento, muy próxima al 7,4 por ciento de España.

Por su parte, el abandono empresarial registró la cifra "preocupante" del 3,2 por ciento, inferior al promedio nacional, que se situó en el 3,7 por ciento, aunque, una vez descontados los negocios que continúan gestionados por otras personas o mediante un cambio de actividad, la tasa de cierres efectivos se situó en el 2,1 por ciento, ligeramente por encima del 1,9 por ciento del conjunto nacional.

Además, el 50,4 por ciento de quienes cerraron una iniciativa manifiestaron su intención de emprender de nuevo en un futuro, lo que refleja una importante capacidad de resiliencia y vocación por el emprendimiento.

La posición de Castilla y León dentro del proceso emprendedor presentó, no obstante, diferencias según la etapa analizada. De esta forma, la Comunidad ocupó una posición intermedia en emprendimiento potencial, reciente (TEA) y empresas consolidadas, mientras que se situó entre las autonomías con una mayor tasa de emprendimiento naciente. Este dato constituye una señal favorable para la evolución futura del ecosistema emprendedor.

DIFICULTADES PARA AVANZAR

En cambio, Castilla y León se encuentró en última posición en el ránking en cuanto a la tasa de emprendimiento nuevo en el conjunto del país, lo que sugiere que una parte de las iniciativas encuentra dificultades para avanzar desde su puesta en marcha hasta las fases posteriores de desarrollo. "Es una alarma que salta y que nos indica que hay que reflexionar y pensar qué ha ocurrido con esa cifra", ha apostillado Daniel Alonso.

En el contexto emprendedor también se observó un claro contraste entre las personas involucradas y no involucradas en iniciativas empresariales. Así, quienes emprendieron percibieron en mayor medida que poseían los conocimientos y habilidades necesarios, identificaron más oportunidades, conocieron a más emprendedores y manifestaron un menor miedo al fracaso.

Desde una perspectiva de género, en 2025 la actividad emprendedora reciente por primera vez después de muchos años fue más elevada entre los hombres (8,2 por ciento) que entre las mujeres (5,1 por ciento) de Castilla y León. Esta brecha es más amplia que la observada en el conjunto de España, donde las tasas fueron del 8,5 por ciento (hombres) y el 7,2 por ciento (mujeres). Sin embargo, las mujeres de la Comunidad alcanzaron una tasa del 7,1 por ciento en la fase de consolidación, ligeramente superior a la masculina (7 por ciento) y claramente por encima de la tasa en España (5,9 por ciento).

REFUERZO AL LIDERAZGO DE LA MUJER

Además, las mujeres emprendedoras declararon tener menores conocimientos y habilidades para emprender, percibieron menos oportunidades de negocio y manifiestaron un mayo miedo al fracaso, aunque conocían en mayor medida a otras personas que habían emprendido. Estos resultados apuntan a la necesidad de continuar con el refuerzo de las políticas que favorezcan la puesta en marcha de iniciativas lideradas por mujeres y, al mismo tiempo, muestran su capacidad para sostenerlas una vez superadas las etapas iniciales.

En 2025 la principal motivación para emprender en Castilla y León, tanto entre los emprendedores recientes como entre quienes lideraron empresas consolidadas, fue ganarse la vida ante la escasez de oportunidades de empleo (74,9 por ciento y 75,3 por ciento respectivamente).

La edad y la formación desempeñaron un papel destacado en el perfil de las personas emprendedoras, de forma que el grupo de 35 a 44 años concentró la mayor proporción de emprendedores potenciales y recientes y presentó la tasa TEA más elevada de Castilla y León (11,3 por ciento).

El Informe GEM incorpora una atención especial a las personas con discapacidad, que en Castilla y León presentaron una tasa de emprendimiento reciente del 9,4 por ciento. Esta cifra fue superior al TEA del 6,3 por ciento de personas sin discapacidad y también al 8,6 por ciento registrado para las personas con ella en España.

DINAMISMO EN EL MEDIO RURAL

El medio rural mostró un dinamismo empresarial significativo, donde la tasa de emprendimiento reciente fue ligeramente superior en los municipios de menos de 5.000 habitantes que en los urbanos (6,9 por ciento frente al 6,5 por ciento respectivamente), una diferencia que fue más acusada en las empresas consolidadas. Este patrón fue especialmente favorable entre las mujeres, donde la TEA femenina alcanzó el 6,5 por ciento en las zonas rurales frente al 4,5 por ciento en las urbanas, y la tasa de empresarias consolidadas del ámbito rural se situó en el 10,2 por ciento frente al 5,8 por ciento urbano. No obstante, el emprendimiento rural presentó una menor presencia entre la población más joven.

En cuanto a la financiación, la mitad de los proyectos nacientes de Castilla y León necesitó un capital semilla de 6.000 euros o menos, frente a los 10.000 euros en el contexto nacional y respecto a la estructura sectorial de las iniciativas emprendedoras, estuvo dominada por los servicios, tanto en Castilla y León como en España.

En lo que se refiere a la orientación innovadora, el 10,7 por ciento de las iniciativas recientes y el 9,2 por ciento de las consolidadas desarrolló su actividad en sectores de intensidad tecnológica media-alta, porcentajes ligeramente inferiores a los nacionales. La digitalización y la Inteligencia Artificial (IA) adquirieron una importancia creciente entre los emprendedores recientes, quienes valoraron especialmente el comercio electrónico, herramientas de anáisis de datos, redes sociales y páginas web, mientras que las empresas consolidadas otorgaron un mayor peso relativo a herramientas tradicionales.

Además de Daniel Alonso, la presentación del Informe GEM ha contado con la participación de la rectora de la Universidad de León, Nuria González, y el director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), Augusto Cobos Pérez. El acto también ha contado con la asistencia de representantes del Ayuntamiento de León, la Diputación de León, la Junta de Castilla y León y la ULE.