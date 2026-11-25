La Audiencia Provincial de León acoge un juicio con tres acusados por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos de determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. - EUROPA PRESS

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los tres acusados de captar con falsas promesas, explotar y prostituir a mujeres en clubes de León --dos mujeres y un hombre-- han negado los hechos durante su declaración este miércoles en la Audiencia Provincial de León.

En concreto, están encausados por dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial con dos delitos de determinación coactiva a la prostitución, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal en León.

El Ministerio Fiscal solicita condenas de entre 18 y 20 años a los acusados --dos mujeres y un hombre--, la prohibición de aproximarse a las dos víctimas, su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, en un radio inferior de 500 metros, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio o procedimiento durante un periodo de 16 años.

Según el Ministerio Fiscal, una de las acusadas contactaba con las víctimas en Colombia y les ofrecía ofertas de trabajo falsas y, una vez convencidas, les organizaba el viaje, para lo que tenían que simular que venían como turistas. Finalmente, cuando llegaban a España les ponía en contacto con la otra encausada, que era la regente de los clubes junto a su compañero sentimental.

Una vez en el club la regente facilitaba el alojamiento de las víctimas y les indicaba el trabajo real que iban a realizar --prostitución y alterne--, así como las condiciones.

En cuanto al tercer encausado, pareja sentimental de la acusada con la que presuntamente gestionaba el club en el momento de los hechos, organizaba y supervisaba el trabajo de las mujeres --establecía horarios y precios-- y las presionaba para que trabajasen.

La acusada que presuntamente contactaba con las víctimas en Colombia y les ofrecía las ofertas de trabajo falsas ha sostenido que no tenía relación con los regentes de los clubes y que "jamás" mantuvo contactos con nadie ni trajo a España a ninguna mujer tras ofrecerle ofertas de trabajo falsas para cuidar a ancianos. También ha negado haber recibido ingresos por traer a chicas a España.

TENÍAN "PLENA LIBERTAD"

En cuanto a la regente de los clubes, ha sostenido al hablar de una de las víctimas que "sabía que venía a ejercer la prostitución" y no le transmitió que hubiera viajado desde Colombia engañada. "Yo no tenía ganancia de lo que hacían ellas", ha recalcado, para añadir que las chicas que trabajaban en el club tenían "plena libertad" y no estaban retenidas. "Siempre he tenido trato muy bueno con las chicas, he cobrado menos que en otros lugares. Siempre procuré darles buenos consejos, que no se drogasen, que no bebiesen", ha añadido.

En cuanto al tercer acusado, pareja sentimental de la acusada con la que supuestamente gestionaba el club en el momento de los hechos, ha asegurado que el relato de las dos víctimas de haber llegado con falsas promesas para cuidar a ancianos es "falso", "sin sentido" e "indemostrable".