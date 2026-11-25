Nicanor Sen, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El agente de la Policía Nacional que fue acuchillado en la Comisaría de Medina del Campo (Valladolid) recibió el alta ayer y ya se encuentra en su domicilio.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en rueda de prensa para explicar la logística de los comicios del próximo domingo. Sen ha reiterado su "condena enérgica" por los hechos, para insistir en que se lleva a cabo una "investigación exhaustiva" de cómo ocurrieron los hechos y si han funcionado las medidas de seguridad y los protocolos.

De esa investigación, y en contacto siempre con los representantes de estos profesionales, se adoptarán las "medidas oportunas" para que no se vuelvan a repetir agresiones de este tipo.

Por otra parte, Sen ha confirmado la detención del sospechoso que arrojó cuatro cócteles molotov a la parte de atrás de la Comisaría Provincial de Palencia, que se encuentra en los calabozos, y al que descartan cualquier tipo de vínculo con el terrorismo.

Por último, ha confirmado que hay una macrooperación en Nava del Rey, con amplia presencia de la Guardia Civil, si bien no ha dado ningún detalle de la misma.