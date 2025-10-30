Alianza Bierzo Cabrera inicia su actividad con más de 30 entidades para crear un territorio "vivo, justo y autónomo"

LEÓN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Alianza Bierzo Cabrera da sus primeros pasos y ha iniciado su actividad con un encuentro en el que ha establecido la hoja de ruta de su acción de desarrollo local para articular una respuesta "contundente" a la grave crisis post-incendios y al modelo de "fracaso del centralismo" que sufren estas comarcas leonesas, con el objetivo de construir un territorio "vivo, justo y con autonomía".

La entidad, recientemente creada, ha establecido como principales puntos de su hoja de ruta los apartados de economía y soberanía productiva; territorio y sostenibilidad; autogobierno e infraestructuras; cultura; turismo y justicia social.

El encuentro ha contado con la presencia de miembros de más de treinta organizaciones, agentes sociales y entidades. Entre los asistentes se encontraban personas vinculadas a colectivos como Voluntariado Fauna Salvaje Incendios Bierzo, Proyecto Orbanajo, Asociación Tramas Colectivo Migrante, Voluntariado Post Incendios Bierzo Renace, Coordinadora Antifascista y ASC Pasión.

Igualmente, han participado Asociación Bierzo Vivo, Colectivo Tebaida contra el Fuego, Asociación de Musulmanes, Asprona Bierzo, Asociación LGTBierzo y Asociación Bierzo en Plural, según ha informado a Europa Press en un comunicado Alianza Bierzo Cabrera.

También se sumaron miembros de agentes económicos y turísticos como Guías Bierzo, Turisteando Bierzo y el ADR Bierzo-Cabrera; iniciativas de desarrollo rural como Proyecto Repuebla León Sostenible y personalidades del ámbito social y político como Lorena González (exconcejala y portavoz de Podemos Ponferrada), Ana Lera (divulgadora cultural), Sergio López Pérez (concejal independiente de Camponaraya) y Patricia Bueno (educadora y socióloga).

SEIS GRUPOS MOTORES

El eje central del encuentro ha sido la estructuración de la alianza en grupos de acción transversales. Estos grupos comenzarán a desarrollar proyectos concretos basados en la hoja de ruta, que entiende el desarrollo local, la economía circular y la protección del patrimonio como "la única economía viable para el siglo XXI".

El primero de los grupos promotores establecidos es territorio y sostenibilidad, cuya labor se centrará en la gestión sostenible y el cuidado del territorio y el patrimonio, así como en la prevención real de incendios mediante un "paisaje mosaico" y la exigencia de responsabilidades por la "negligencia climática".

Otros de los grupos de trabajo son economía y soberanía productiva, enfocado en impulsar el motor de la bioeconomía al ver la industria agroalimentaria como "pilar" de un nuevo modelo; autogobierno y dignidad, centrado en la reivindicación de decisiones locales y autónomas para la transferencia de competencias "clave" y la creación de un fondo de inversión territorial que "rompa la dependencia de Valladolid y León".

Igualmente, se han establecido los grupos de trabajo de justicia social, destinado a la defensa de los servicios básicos y el "blindaje" de los derechos ciudadanos en los pueblos; cultura, centrado en promover la riqueza identitaria y el patrimonio material e inmaterial como un tractor de transformación y desarrollo comarcal y turismo de Futuro, oientado a impulsar un turismo "de alto valor" que respete el territorio, ponga en valor el patrimonio y genere riqueza distribuida.

PLANES DEFINIDOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

El próximo paso que dará la plataforma será una reunión dentro de unas dos semanas para presentar planes de trabajo definidos y comenzar la ejecución de los proyectos.

La Alianza Bierzo Cabrera se reafirma "no como una plataforma de protesta, sino como un espacio de acción y fortaleza colaborativa". Según su documento fundacional, "el futuro se decide aquí", por lo que la coordinadora ciudadana apuesta por una la sociedad civil organizada "que está lista para recuperar el control" de su destino y construir un modelo de desarrollo "propio, justo y sostenible" para el siglo XXI.