Arrancan los trabajos para solucionar el abastecimiento de Ávila con una inversión superior a dos millones

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto a la presidenta de Acuaes, María Rosa Cobo; el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, visitan las obras - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos que permitirán dar solución al histórico problema de abastecimiento de la ciudad de Ávila han comenzado en el entorno del embalse de Fuentes Claras y supondrán una inversión superior a dos millones de euros.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con la presidenta de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), María Rosa Cobo; el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, entre otros, han visitado la intervención que se realiza realizando en el entorno.

Las conclusiones del grupo de expertos establecían como primera prioridad la mejora del bombeo desde el embalse de Fuentes Claras hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) para aprovechar el caudal del Adaja como primera opción y reservar los embalses de Serones y Becerril para cuando el río deja de correr.

La actuación, fruto del trabajo conjunto de Acuaes, Ayuntamiento de Ávila y Junta de Castilla y León, cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros y, en la actualidad, se realiza el desmonte y explanación de la parcela que va a albergar una nave de reactivos y las instalaciones eléctricas.

Los trabajos previstos, que se han repasado en las comisiones de seguimiento de los convenios suscritos para el desarrollo de las obras de abastecimiento y saneamiento en Ávila, incluyen la sustitución de las bombas actuales, con la instalación de tres nuevas bombas, así como la adecuación del suministro y la instalación eléctrica, de forma que permitan bombear a la ETAP de Ávila.

SANEAMIENTO

En este sentido y de forma paralela a las actuaciones relacionadas con el abastecimiento, tanto el Ayuntamiento como Acuaes trabajan en la construcción de tres nuevos tanques de tormentas para aumentar la capacidad de almacenamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad y la adecuación de los colectores generales.

Esta intervención, en concreto, posibilitará mejorar los emisarios que transportan las aguas residuales a la depuradora, la construcción de tres tanques de tormentas y una estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR), además de la instalación de una nueva línea de membranas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

El Consejo de Administración de Acuaes adjudicó el pasado mes de junio el contrato para la redacción del proyecto por un importe de 270.325 euros (IVA incluido) y un plazo de 11 meses.