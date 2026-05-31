Las asambleas de trabajadores de CGT Renault rechazan la firma del convenio y abogan por convocar protestas

VALLADOLID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Las asambleas de trabajadores de CGT Renault España han rechazado de manera unánime la firma del nuevo convenio colectivo de la marca del rombo para los próximos tres años y han abogado por llamar al resto de sindicatos no firmantes a la convocatoria de acciones de protesta.

La sección sindical de CGT ha llevado a cabo este domingo las votaciones en sus asambleas tras el preacuerdo alcanzado el martes entre la empresa y algunos de los sindicatos, un convenio al que CGT se opone porque está "alejado" de su pretensión de "recuperar el poder adquisitivo".

"Una subida del uno por ciento por encima del IPC y una paga de 200 euros consolidable dentro de dos años, no es, ni de lejos, suficiente para que CGT acepte firmar este convenio, sin mencionar que no se han reducido número de sábados a los que la empresa te puede obligar a trabajar, simplemente, han encarecido su precio", ha lamentado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

Estos dos puntos son "básicos" para "rechazar rotundamente" la firma del convenio, ha agregado, para criticar que además en la negociación no se ha mencionado la reducción del número de categorías de entrada, ni se ha hablado de reducir horas de trabajo anuales. "Por no hablar de que muchas de los supuestos acuerdos en materia de ritmos y salud laboral, son brindis al sol, viendo muy complicado que se lleven a término", ha censurado.

De este modo, CGT entiende que este acuerdo firmado ofrece "peores condiciones" a la plantilla que el último que se rechazó por la representación de los trabajadores en días anteriores, por lo que es, a su juicio, "inasumible" firmarlo.

Asi, el sindicato ha llamado al resto de organizaciones sindicales no firmantes del convenio para proponerles convocar acciones de protesta contra la firma: "Las compañeras y compañeros nos lo están pidiendo por las naves, y es necesario que la plantilla muestre su opinión sobre lo que ha pasado de alguna manera".