Archivo - Servicio de recogida de residuos en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León no cobrará nuevos recibos por la tasa de tratamiento de residuos hasta devolver a los ciudadanos el importe de los cobrados indebidamente, según ha asegurado este viernes durante la sesión plenaria municipal el portavoz del equipo de Gobierno, Vicente Canuria.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró nulas las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa correspondientes a las anualidades de 2024 y 2025.

En este contexto, y ante la pregunta registrada por el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, sobre el abono a los ciudadanos de los importes cobrados indebidamente, Canuria ha reiterado que dicha devolución se hará con los correspondientes intereses a los usuarios, según establece el artículo 32 de la Ley General Tributaria.

"Se sigue trabajando en la complejísima tramitación de este expediente y lo hacemos reiterando el compromiso del alcalde y de este equipo de Gobierno de que no se van a cobrar nuevos recibos hasta haber procedido antes a la devolución de los que en su momento se giraron y ahora hay que devolver", ha sostenido.

Al mismo tiempo, ha puntualizado que los intereses no se comienzan a devengar hasta que se adopte el acuerdo de revocación de esas liquidaciones.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de León aprobó en el pleno celebrado el pasado mes de octubre la nueva ordenanza que regula la tasa de recogida, traslado y tratamiento de residuos en la ciudad, que prevé recaudar 11,07 millones de euros para cubrir exactamente el coste del servicio con un criterio "de justicia" bajo el principio de "quien contamina, paga".