El Ayuntamiento de León saca a concurso público la venta forzosa de Bodegas Armando por 1,8 millones con el fin de garantizar su demolición. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León aprobará mañana el expediente de contratación para la enajenación del inmueble situado en el Paseo de Salamanca, 3-5, conocido como las antiguas Bodegas Armando, con un presupuesto de licitación y valor estimado de 1.805.567 euros con el objetivo de garantizar su demolición.

Con este acuerdo de sacar adelante un concurso público de venta forzosa de este inmueble, el Consistorio entra en la recta final de la compleja tramitación urbanística impulsada para dar una solución definitiva a un problema grave de seguridad, salubridad y deterioro que afecta desde hace más de una década tanto a los vecinos y viandantes como a la imagen de la ciudad.

La operación se articula mediante la aplicación del régimen de venta forzosa previsto en los artículos 109.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 329 de su Reglamento, tras constatarse el reiterado incumplimiento por parte de la propiedad de las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento para mantener el inmueble en las debidas condiciones.

Con la aprobación de los pliegos y documentos rectores del concurso, el Ayuntamiento desbloquea una situación enquistada durante más de una década, en la que la imposición previa de diez multas coercitivas desde 2018 impedía legalmente acudir a la ejecución subsidiaria y los informes técnicos descartaban la declaración de ruina. Así, se impulsa una vía legal eficaz para garantizar la recuperación efectiva del solar y su entorno, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El objeto del contrato no se limita a la transmisión patrimonial del bien, sino que impone al futuro adquirente la obligación legal de ejecutar las actuaciones necesarias para devolver a la parcela las condiciones adecuadas de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad conforme a su destino, en cumplimiento del deber de conservación regulado en la normativa urbanística autonómica.

PLAZOS ESTRICTOS Y GARANTÍAS

Para evitar que el inmueble vuelva a quedar paralizado tras su adjudicación, los pliegos aprobados fijan un calendario estricto que el comprador deberá cumplir varias cuestiones de manera vinculante desde la formalización de la compraventa.

De esta forma, en cuanto a la solicitud de licencia de demolición, deberá presentarse, junto con toda la documentación preceptiva, en un plazo máximo de ocho semanas desde la formalización de la compraventa.

Asimismo, las obras de demolición tendrán que comenzar en un plazo máximo de cuatro semanas desde la notificación del otorgamiento de la licencia urbanística.

El adjudicatario dispondrá de un máximo de 25 semanas, contadas desde la notificación de la licencia de demolición, para solicitar la licencia urbanística de ejecución de las obras de la nueva edificación.

Además, el contrato incorpora cláusulas de salvaguarda para proteger el interés general de la ciudad.

En caso de que el adquirente incumpla cualquiera de estos plazos, el Ayuntamiento procederá a la incautación de la garantía definitiva y acordará la expropiación del inmueble por el precio mínimo fijado en la convocatoria del concurso o por el de adjudicación si resultara inferior y se valorarán aparte únicamente aquellas obras ya terminadas que se ajusten a la normativa urbanística, tal y como establece el artículo 334.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.