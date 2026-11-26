La alcaldesa, Denís Vázquez, y el diputado Guzmán Gómez Alonso,en la presentación de la Virgen de los Pegotes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Bajada y Subida de la Virgen de los Pegotes convertirá la localidad vallisoletana de Nava del Rey en un "lugar mágico" entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre, cuando se desarrollará una programación con talleres, degustaciones y música que se abrirá y cerrará con las procesiones principales.

La alcaldesa, Denís Vázquez, y el diputado Guzmán Gómez Alonso, han presentado este jueves, 26 de noviembre, esta programación en honor a Nuestra Señora de la Concepción, conocida como la Virgen de los Pegotes.

La Bajada y Subida de la Virgen de los Pegotes, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, es importante por sus "raíces siglos atrás", ha señalado la regidora, quien ha puesto en valor que se trata de una tradición que "se han mantenido viva de generación en generación".

Asimismo, ha subrayado que con este festejo Nava del Rey se convierte en un "lugar mágico" al transformarse con la iluminación de las hogueras y los pegotes, los vítores a la Virgen o la degustación de las típicas castañas y vino rancio.

La Bajada de la Virgen de los Pegotes tendrá lugar el próximo lunes, 30 de noviembre, y la Subida el día 8 de diciembre, si bien entre estos días se desarrollará el novenario en la Iglesia de los Santos Juanes.

Además, dentro de la programación en estos días se desarrollarán talleres infantiles, con el objetivo de "acercar la tradición a los pequeños para que continúe", o actuaciones musicales como conciertos de música de cine a cargo de coros el 7 de diciembre en la mencionada Iglesia, o un tributo a El Arrebato el día 7 en la Casa de Cultura.

También se realizarán las Jornadas Gastronómicas los días 28, 29 y 30 de noviembre, y los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, con participación de los restaurantes Caín, Delirio by Pepe's, Las Moritas, Los Pajarillos y El Trillo.

Igualmente, tendrá lugar el Concurso de Fotografía de la celebración, el cual recibe cada año propuestas de participantes de distintos puntos de España, lo que refleja la afluencia de visitantes de otras zonas del país a este festejo, tal y como ha destacado la alcaldesa.

Vázquez ha invitado a visitar Nava del Rey para "disfrutar" de la gastronomía, la cultura y la convivencia y ha agradecido a todos los trabajadores y voluntarios que participan en la organización de esta celebración.

Por su parte, el diputado ha reivindicado que La Bajada y Subida de la Virgen de los Pegotes es una fiesta "arraigada" en Nava del Rey y los municipios de alrededor por la devoción que se tiene a la virgen.