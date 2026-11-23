Archivo - Trib.-Condenado a 23 años y medio de prisión por la agresión sexual grupal a una mujer discapcitada en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid juzga este martes, 24 de noviembre, a un varón acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa tras intentar arrojar al río a una mujer en Valladolid al creer que se trataba de su expareja, aunque la Fiscalía solicita su absolución al entender que concurre la eximente completa de trastorno psíquico.

Pese a ello, la acusación pública interesa la imposición de una medida de seguridad de cinco años de internamiento para tratamiento médico, sustituible por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante diez años.

Se pide igualmente la condena en costas del procesado, mayor de edad, de nacionalidad marroquí, sin antecedentes penales y en situación irregular en España, así como el abono de una indemnización de 550 euros en favor de la víctima por las lesiones causadas y el pago al Sacyl de los gastos médicos que se acrediten en ejecución de sentencia.

Los hechos se remontan a las 11.30 horas del 15 de abril de 2026, cuando la víctima transitaba por la avenida de Medina del Campo de la capital vallisoletana tras salir del centro médico Arturo Eyries. Se percató entonces de que el acusado la seguía de cerca y la miraba de mala manera, pese a no conocerlo.

Tras detenerse la mujer momentáneamente para dejar que se alejara, el procesado la increpó en árabe y, aunque ella cambió de acera a la altura del puente de Arturo Eyries, le dio alcance y la persiguió mientras le gritaba en árabe frases como "¿Dónde vas, que te crees que te vas a escapar de mí?" y "me has amargado la vida", ya que, debido a su trastorno, creía que era su exmujer.

Acto seguido, el encausado propinó un puñetazo en la cara a la víctima mientras la agarraba por las solapas de la chaqueta e intentó levantarla para tirarla por la barandilla del puente al río, desde una altura de 20 metros hasta el agua. La víctima forcejeó con el agresor y se tiró al suelo en posición fetal para evitar ser arrojada, momento en el que recibió numerosas patadas y puñetazos hasta que fue auxiliada por unos viandantes que pasaban por el puente.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió traumatismo craneal, hematoma e inflamación en la región lateral de la órbita izquierda, leve eritema en el antebrazo izquierdo y omalgia en el hombro derecho, lesiones que precisaron una primera asistencia médica y diez días de perjuicio básico.

El Ministerio Público señala que el acusado, que permanece en prisión desde el 16 de abril de 2026 en un módulo adecuado a su situación médica, padecía en el momento de los hechos un trastorno psicótico con delirios de tipo celotípico, persecutorio y místico religioso que anulaba totalmente sus facultades cognitivas y volitivas.