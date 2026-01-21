Burgos y Alicante firman un protocolo de colaboración en promoción turística y cultural

El alcalde de Alicante y la alcaldesa de Burgos en Fitur. - AYTO DE BURGOS

BURGOS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Burgos y de Alicante han suscrito, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, un protocolo General de Actuación con el objetivo de reforzar la colaboración institucional en materia de promoción turística y cultural entre ambas ciudades.

Este acuerdo establece un marco de cooperación orientado al intercambio de actuaciones de interés cultural, al impulso de acciones conjuntas de difusión y a la puesta en valor de la identidad y el patrimonio cultural de ambos municipios, favoreciendo al mismo tiempo el mutuo conocimiento entre sus ciudadanos.

El protocolo, de naturaleza administrativa y sin implicaciones económicas directas para ninguna de las partes, contempla la coordinación de actividades culturales, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la promoción conjunta a través de distintos canales de comunicación.

Asimismo, prevé la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento que velará por el correcto desarrollo de las actuaciones acordadas, con una vigencia inicial de un año, prorrogable previo acuerdo expreso entre ambas administraciones.