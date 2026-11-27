La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, presenta la programación de Navidad de la ciudad que ha clificado como "una de las mejores" y "más completa de los últimos años" - EUROPA PRESS

BURGOS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iluminación de Navidad de Burgos empezará el próximo viernes día 4 de diciembre con una campaña municipal que cuenta con un presupuesto de 920.000 euros en el área de Festejos, al margen del contrato ordinario de alumbrado, e incluirá cerca de un centenar de propuestas culturales, musicales e inclusivas diseñadas para todos los públicos.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, ha presentado este viernes la programación de Navidad de la ciudad que ha calificado como "una de las mejores" y "más completas" de los últimos años.

El inicio será el 4 de diciembre con un encendido simultáneo y escalonado que partirá desde el barrio de Gamonal hasta desembocar en la Plaza Mayor, donde la compañía local Molécula Escénica estrenará el montaje 'Todo comienza con una chispa'.

La regidora ha defendido la decisión del equipo de Gobierno de mantener el arranque festivo en el puente de diciembre frente a otras capitales que adelantan la iluminación a noviembre, al considerar que esta fecha resulta más lógica y equilibrada.

El inicio tendrá lugar a las 18.00 horas en la plaza Francisco Grandmontagne de Gamonal con el encendido del árbol y las actuaciones tradicionales del grupo de danzas de María Ángeles Saiz. A partir de ese momento, la luz descenderá hacia el centro histórico hasta alcanzar la Plaza Mayor a las 19.30 horas.

Allí se desplegará una producción multidisciplinar que combina circo, teatro, danza, música en directo y videomapping narrada desde la mirada de una niña, en la que también participan Ronco Teatro, el coro infantil del Orfeón Burgalés, Circo Pirueta y la compañía Expresión.

EJE MONUMENTAL

Uno de los principales reclamos visuales de esta edición se concentrará en el eje monumental comprendido entre el puente de Santa María y la plaza del Rey San Fernando.

En el puente se instalarán tres figuras de ángeles trompeteros de once metros de altura que ofrecerán tres pases diarios de luz y sonido entre las 19.00 y las 22.00 horas.

A los pies de la Catedral, el Consistorio destinará unos 100.000 euros a la instalación internacional 'Sugerencia', creada por el estudio francés TILT.

El montaje está compuesto por diez esculturas florales de gran formato, de entre ocho y diez metros de altura desde el anochecer.

La obra, que ya ha pasado por ciudades como París, Londres, Berlín o Singapur, permanecerá activa del 19 de diciembre al 3 de enero como homenaje al vínculo histórico entre Fernando III y Beatriz de Suabia.

En cuanto al alumbrado ornamental ordinario, gestionado por la adjudicataria Urbaluz con un coste inicial de 402.000 euros, se repartirán 812 elementos luminosos por el centro y barrios como Gamonal, Capiscol, Villímar, Villatoro, Cortes o Villafría.

A este despliegue se suman otros 29 elementos autoportantes distribuidos en una veintena de emplazamientos por valor de 100.000 euros, mientras que los actos de la jornada de apertura suponen una partida cercana a los 33.000 euros.

NAVIDAD INCLUSIVA

El concejal de Festejos, César Barriada, ha explicado que la Plaza Mayor volverá a articular el grueso de la actividad familiar mediante el poblado navideño y dos domos geodésicos de idéntico tamaño que funcionarán del 11 de diciembre al 4 de enero, en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Uno de los espacios acogerá espectáculos de títeres, magia, circo y teatro orientados incluso a primera infancia y bebés -con obras de Kikudanza, Kazumbo Teatro o Molécula Escénica-, mientras que el segundo albergará talleres familiares de cocina, vidrieras, ciencia, fabricación de juguetes y experimentación artística.

En este apartado, Barriada ha subrayado el carácter accesible de la programación.

La inauguración de los domos correrá a cargo de la compañía Incrudanza, integrada por artistas con discapacidad intelectual, y se han programado siete pases específicos con intérprete de lengua de signos.

Las casetas de la Plaza Mayor abrirán durante la primera mitad del puente de diciembre como mercado de flores y darán paso después a la 'Gramola Navideña', sesiones de magia y, entre el 28 de diciembre y el 4 de enero, al Servicio Mágico Postal, la Oficina de Donación de Recuerdos y la Casa de los Musgos.

El calendario se completa con las siguientes citas repartidas por distintos puntos de la ciudad: Mercados y belenes: Mercado de Oficios Artesanos en el paseo Marceliano Santa María; Belén monumental del Ejército en el Monasterio de San Juan, organizado por la Asociación Belenista del Regimiento de Transmisiones 22; y un nacimiento en el parque de la Luz de Vistalegre con la colaboración de Fundación Caja Círculo.

A ello se une un programa de música y solidaridad, conciertos líricos, de cámara y gospel en la sala Salvador Vega y la capilla de las Bernardas; el ciclo 'Cantando la Navidad' en el templete del Espolón (del 5 al 23 de diciembre) junto a la Federación de Corales Burgalesas; y el festival solidario Aurora Music Fest (del 26 de diciembre al 3 de enero), cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, Autismo Burgos, ELACyL y Parkinson Burgos.