De izda a dcha, Beamonte, Merino, Sayas y Cabezón visitan la A-15 a su paso por la localidad soriana de Ágreda. - PP DE SORIA

SORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Partido Popular de Castilla y León, Navarra, Aragón y La Rioja han reclamado este martes en la localidad soriana de Ágreda el desbloqueo de la A-15 tras "más de dos años sin presupuesto para Ágreda-Tarazona".

Asimismo, se han comprometido a situarla entre las prioridades políticas en el próximo gobierno de Alberto Núñez Feijóo para que "los proyectos pendientes se conviertan en realidades".

El candidato número uno al Congreso por Navarra, Sergio Sayas López; el candidato número uno al Senado por Zaragoza, Luis Manuel Beamonte; el candidato número uno al Senado por la Rioja, Javier Merino Martínez, y el número uno al Congreso por Soria, Tomás Cabezón, han defendido "una autovía esencial para conectar Soria con Aragón, Navarra y el valle del Ebro".

Los representantes 'populares' de las cuatro comunidades han destacado su importancia para el transporte de mercancías, el empleo y la actividad de las empresas en los territorios del interior.

TRAMO ÁGREDA-TARAZONA

Para los representantes, el principal ejemplo de los retrasos es el tramo Ágreda Este-enlace de Tarazona.

El candidato al Congreso por Soria ha recalcado que su proyecto constructivo fue aprobado el 11 de abril de 2024, con una inversión prevista superior a 66 millones de euros. "El 11 de septiembre de aquel año, el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció a bombo y platillo en el Congreso su licitación a la máxima brevedad y en cuanto esté la partida", ha apuntado.

Cabezón ha lamentado que el 9 de septiembre de 2026 el Gobierno seguía contestando que estaba pendiente de "disponibilidad presupuestaria y priorización de actuaciones".

"Han pasado más de dos años y siete meses desde que se aprobó el proyecto y seguimos esperando que encuentren la partida para licitar las obras. No estamos pidiendo que la autovía se termine mañana. Estamos pidiendo que se tome en serio", ha señalado Cabezón.

MÁS TRAMOS

Los 'populares' reconocen las obras del tramo Fuensaúco-Villar del Campo, adjudicadas por unos 99 millones de euros, pero insisten en que falta abordar el resto del corredor: los tramos pendientes en Soria, la salida de Tarazona y la conexión con los proyectos que corresponden a Navarra.

También han recordado que el Congreso aprobó el 18 de septiembre de 2024, con 319 votos favorables y el apoyo del PSOE, una iniciativa que reclamaba completar los tramos pendientes de la A-15 en un máximo de cinco años. Dos años después, la licitación de Ágreda-Tarazona sigue sin fecha, han advertido.

El PP ya reclamó este desbloqueo junto a representantes de Soria y Navarra en Matalebreras en julio de 2023. Ahora, con presencia de cuatro comunidades, insiste en la necesidad de actuar de forma coordinada.

El PP plantea dar prioridad al corredor, impulsar la licitación de los proyectos que estén preparados y trabajar con las administraciones implicadas para acordar un plan de avance realista. Asimismo, se comprometen a desbloquear las actuaciones pendientes.