El director general de Fundos, José María Viejo (centro derecha), y Daniel Giralt-Miracle (a su iuzquierda) posan con el premio ‘León de Plata’. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ

LEÓN 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí de León ha entregado su premio 'León de Plata' a Daniel Giralt-Miracle, historiador, crítico de arte, especialista en diseño y arquitectura, comisario de exposiciones, gestor cultural y divulgador de la obra de Gaudí.

El museo leonés otorga cada año este reconocimiento a personas, entidades o proyectos dedicados al estudio, la investigación, la conservación y la divulgación de la obra del arquitecto catalán.

En esta ocasión el premio se ha entregado en el Palau Güell de Barcelona, en un acto en el que el director general de Fundos, José María Viejo, ha recordado una entrevista a Daniel Giralt-Miracle publicada en 2001, cuando este preparaba el Año Internacional Gaudí. En ella el historiador afirmaba que era necesario "sacar a Gaudí de la postal", una idea que, 25 años después, "mantiene intacta su vigencia".

Según ha explicado Viejo, esta reflexión suponía pasar de la fascinación al conocimiento, de la singularidad convertida en tópico a la complejidad sometida a estudio; dejar de contemplar sus edificios exclusivamente como objetos extraordinarios para comenzar a interrogarlos como arquitectura y comprender que la obra de Gaudí no puede estudiarse de forma fragmentaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

La entrega de este galardón, que tradicionalmente acoge el Museo Casa Botines Gaudí, se ha celebrado de manera excepcional en Barcelona por motivos de salud del premiado para evitar un largo desplazamiento. Esta modificación ha supuesto regresar a uno de los lugares en los que comenzó la propia historia de Casa Botines, ya que, mientras Gaudí trabajaba en el Palau Güell, Eusebi Güell puso al arquitecto en contacto con Simón Fernández y Mariano Andrés, los comerciantes leoneses que acabarían por encargarle la construcción de Casa Botines.

Con esta entrega Daniel Giralt-Miracle se incorporó al palmarés del 'Premio León de Plata' junto a la Cátedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya, El Capricho de Gaudí y la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família.

El Museo Casa Botines Gaudí celebrará la gala anual del premio 'León de Plata' el próximo 16 de diciembre, un acto en el que se presentará la programación del museo para 2027 y el nuevo número de la revista Dragón. Además, se recordará la entrega del premio celebrada en Barcelona.