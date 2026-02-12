CCOO y UGT ven "desorbitada" y un "jarro de agua fría" la propuesta de Renault

Archivo - Imagen aérea de las factorías de Renault en Valladolid. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han calificado de "desorbitada" y "jarro de agua fría" la propuesta de la Dirección de Renault en la negociación del convenio colectivo para los próximos tres años y han criticado las medidas que ha puesto sobre la mesa la empresa por suponer recortes salariales y sociales así como un incremento de jornada.

A este respecto, el secretario general de UGT Renault España, Adolfo Arnáez, considera que las propuestas de la empresa suponen "un jarro de agua fría" porque están "muy alejadas" de las necesidades de los trabajadores y además no se les reconocen los esfuerzos que hacen para posicionar a las fábricas españolas entre las mejores del Grupo.

Arnáez ha censurado que propongan aumentar la jornada en tres días, al pasar de 217 a 220, pero además ha explicado que la propuesta de la empresa pasa por una pérdida de poder adquisitivo "en toda regla" para los trabajadores con una propuesta de subidas de un 1,5 por ciento los dos primeros años de convenio y un 1 por ciento el último, pero todo ello desligado del IPC y sin cláusula de revisión.

En este sentido, el responsable de UGT ha puesto como ejemplo que la subida de este año ha sido de un 3,9 por ciento (el IPC más un punto), con la propuesta de la Dirección se perdería un 3 por ciento.

Pero además ha añadido que a eso se suma una rebaja en los pluses actuales, con una bajada de un 15 por ciento en el turno de noche, por ejemplo.

En cuanto a la obligatoriedad del turno de tarde, Arnáez ha explicado que si deja de ser voluntario como hasta ahora se perdería la cantidad económica que lleva aparejado, pero además los trabajadores perderían la posibilidad de tener un turno más favorable por motivos de conciliación.

También ha criticado que la empresa pretenda "cargarse" los periodos de vacaciones generales colectivas, que supondría suprimir que se disfrutaran preferentemente en los meses estivales y en Navidad y que se impusieran cuando "le venta bien".

Otro de los aspectos contra el que se han mostrado los sindicatos es que se considere a Valladolid y Palencia como un único centro de trabajo, lo que ha asegurado que supondría que pudieran destinar a los trabajadores en uno u otro sitio directamente, al "antojo de la empresa" y según sus necesidades, sin cobrar plus de desplazamiento, tiempo de preaviso y sin transporte, lo que "alteraría" la conciliación familiar, con el consiguiente ahorro para la empresa.

Por otro lado, Adolfo Arnáez ha apuntado que la empresa vuelve a plantear, como ha hecho otras veces, la contratación a través de ETT, algo que la ley permite pero que la Dirección opta por plantear a la parte sindical.

Además, el representante de UGT ha señalado que se quieren eliminar al menos seis aspectos sociales como el sorteo de vehículos del parque, la fundación que otorga las becas de estudios, etcétera.

En definitiva, considera que todo ello supone un "retroceso" y que las propuestas están "muy alejadas" de las necesidades de la plantilla, sin que se reconozcan sus esfuerzos y ha advertido de que si hay "inmovilismo" y un "encabezonamiento" de la empresa en las propuestas que ha hecho en esta reunión será "imposible" un acuerdo con la parte social. "Y por lo tanto seguramente habrá más que movilizaciones y crispación social dentro de la plantilla", ha advertido.

PETICIÓN "DESORBITADA"

Por su parte, el delegado general de CCOO en Renault España, Sergio García, se ha expresado en la misma línea y ha calificado de "desorbitada" la propuesta de la empresa y, aunque ha reconocido que al inicio de las negociaciones a veces se va a "máximos", cree que la Dirección ha podido leer la plataforma que han presentado los sindicatos, que considera es "coherente" porque traslada lo que dicen los trabajadores.

Sin embargo, ha insistido en que la plataforma de la empresa es algo "totalmente desproporcionado" y, en el caso de la propuesta de los salarios, algo "inaceptable" desde el momento en el que se desliga la subida salarial del IPC, aunque luego haya que acordar en qué porcentaje se incrementa.

García ha insistido en que no se puede descartar medida alguna y hay que ser conscientes de que se está iniciando la negociación, espera que las pretensiones vayan bajando y se intente tener un punto de acuerdo porque por el momento los puntos que han conocido no los aceptarán "bajo ningún concepto".

"Comisiones Obreras no va a aceptar absolutamente nada de lo que ha propuesto pero sí que confiamos en que nuestra propuesta la lean detalladamente y empezamos a crear un acuerdo en base a lo que hemos pedido los trabajadores", ha añadido.

El representante de Comisiones ha aclarado que no están en las reuniones sólo para "debatir números o cláusulas", sino para "hablar de justicia, de equilibrio y de reconocimiento" porque Renault no es solo una "marca" o una "cuenta de resultados", sino las personas que cada día sostienen la empresa con su trabajo y también su "compromiso y esfuerzo" como se ha demostrado en momentos "difíciles" y, cuando se han pedido "sacrificios", los trabajadores han estado "ahí".