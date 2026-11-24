VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Vida Activa (CVA) de Valladolid contarán este año con una programación especial de Navidad con una agenda que incluye actuaciones de coros, grupos de baile, sevillanas, acordeones, guitarra y zarzuela, además de conciertos, recitales de poesía, exposiciones, campeonatos y encuentros navideños.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, Rodrigo Nieto, ha presentado esta programación que, bajo el lema 'Disfruta, participa, comparte', reúne actividades culturales, musicales, deportivas y de convivencia para las personas mayores de la ciudad durante las próximas fiestas navideñas.

Se ha dado a conocer una programación que se desarrollará entre el 1 de diciembre de 2026 y el 7 de enero de 2027 y que contará con la implicación de los distintos centros, sus grupos de actividad y las personas usuarias que participan habitualmente en ellos.

Entre las propuestas culturales destacan el concierto 'México, cantos de la tierra mía', a cargo del tenor François I. Martínez y el pianista Bijan Moghimi; el II Certamen de Relatos de Navidad, con lectura de los textos y actuación del coro del CVA Huerta del Rey, y el concierto de Navidad para personas mayores de 65 años que tendrá lugar el 21 de diciembre en el Auditorio Miguel Delibes.

La programación incorpora también numerosas actividades intergeneracionales para compartir tiempo y experiencias entre distintas generaciones.

Talleres de adornos navideños con materiales reciclados, actividades de cocina, juegos con ordenador, propuestas de movimiento y encuentros con centros educativos permitirán que abuelos, nietos y escolares participen juntos en diferentes iniciativas.

Asimismo, los Centros de Vida Activa acogerán comidas y encuentros navideños, chocolatadas, chocolatadas con roscón, bailes y otras actividades de convivencia.

Entre las propuestas deportivas y de participación figuran los campeonatos de rummikub y billar de la red de centros, así como las rutas de belenes por la ciudad.

La programación se completa con la III Muestra de Decoración Navideña, que permitirá visitar los adornos y trabajos realizados en los distintos Centros de Vida Activa a partir del 14 de diciembre y durante todo el periodo navideño, en el horario habitual de cada centro.

'CONTIGO EN NAVIDAD'

'Contigo en Navidad', una invitación a compartir las fiestas Junto a esta programación, la Concejalía vuelve a poner en marcha el programa 'Contigo en Navidad', en colaboración con el Centro Residencial Patio de los Palacios, dirigido a personas mayores de 70 años que viven solas y desean compartir las principales comidas y cenas de las fiestas navideñas en compañía.

La iniciativa ofrece la posibilidad de participar en las cenas de Nochebuena, el 24 de diciembre, y Nochevieja, el 31 de diciembre, así como en las comidas de Navidad, el 25 de diciembre, y Año Nuevo, el 1 de enero.

Los encuentros tendrán lugar en el Centro Residencial CLECE VITAM Patio de los Palacios, situado en la calle Francisco Javier Martín Abril, número 2.

Las personas interesadas podrán solicitar información e inscribirse hasta el 10 de diciembre, a través del correo electrónico sis@ava.es o del teléfono 983 426 111, en horario de 9:00 a 14:00h, de lunes a viernes.

La programación completa puede consultarse en los propios Centros de Vida Activa, a través del correo vidaactiva@ava.es, en el teléfono 010 y en los canales informativos habituales de los centros.