Reunión entre miembros de las candidaturas del PP al Senado y el Congreso por Valladolid y representantes de CEOE. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la junta directiva de CEOE Valladolid se han reunido con candidatos electorales de Partido Popular y Vox por la provincia para las elecciones generales que se celebran este domingo, 29 de noviembre, a quienes ha reclamado "medidas para impulsar la inversión y el empleo", con atención especial a infraestructuras como el Hub Logístico Agroalimentario, el Aeropuerto o el soterramiento del ferrocarril, por el que mantiene su "defensa".

La organización ha mantenido esta semana reuniones con los candidatos del Partido Popular y de Vox al Congreso y al Senado y ha asegurado que no ha "obtenido respuesta" del PSOE a la invitación para mantener una reunión similar para presentar y debatir sus reivindicaciones empresariales, con especial atención a la industria, las infraestructuras, el absentismo y la presión inspectora.

CEOE Valladolid ha elaborado, como recuerda que hace ante cada cita electoral, un documento de propuestas para trasladar las reivindicaciones del tejido empresarial de la provincia a las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de los partidos con representación parlamentaria.

El objetivo, han señalado, es que "la próxima legislatura incorpore medidas que faciliten la inversión, refuercen la competitividad de las empresas y generen más empleo y prosperidad en Valladolid".

En los dos encuentros, señalan que las propuestas han sido recibidas "con interés" y han permitido un intercambio constructivo sobre las necesidades de las empresas y los proyectos estratégicos de la provincia. Por ello, CEOE valora "la disposición de ambas candidaturas a escuchar y debatir estas demandas".

El documento plantea una agenda de legislatura que combina medidas de ámbito nacional con actuaciones de especial incidencia en Valladolid.

La organización pide que las reivindicaciones "se traduzcan en iniciativas parlamentarias, compromisos presupuestarios y seguimiento de las decisiones del Gobierno y de los organismos estatales".

INDUSTRIA E INFRAESTRUCTURAS PARA ATRAER INVERSIÓN Y CREAR EMPLEO

La defensa de la capacidad industrial de Valladolid ocupa un "lugar central" en las propuestas en las que la patronal reclama una política industrial que atienda tanto a la automoción y sus empresas proveedoras como a la industria agroalimentaria, las bodegas, la transformación de productos agrarios y el conjunto de sus cadenas de valor.

Para ello, plantea "una regulación estable, calendarios realistas, neutralidad tecnológica y programas de modernización accesibles también para las pequeñas y medianas empresas".

Entre los proyectos estratégicos destacan el Hub Logístico Agroalimentario de Valladolid, sobre el cual la organización solicita "la implicación del Estado en las actuaciones de su competencia, especialmente en los accesos y las conexiones ferroviarias y viarias, con financiación, fases y responsabilidades definidas".

En relación con el Corredor Atlántico, CEOE Valladolid observa una "paralización" y reclama su relanzamiento, "con una dotación presupuestaria suficiente y compromisos firmes de ejecución que permitan avanzar en las actuaciones que afectan a la provincia".

La patronal considera "prioritario" el desarrollo de este eje estratégico para reforzar la conexión de Valladolid con los puertos y los principales mercados, mejorar la competitividad logística de las empresas y favorecer la atracción de nuevas inversiones.

El aeropuerto de Valladolid constituye otra de las prioridades por lo que la organización defiende una estrategia coordinada entre el Estado, Aena, las administraciones territoriales y el tejido empresarial para recuperar y consolidar actividad. Reclaman conexiones útiles para la demanda empresarial y turística, el análisis de oportunidades de carga y servicios y una programación de inversiones con objetivos y resultados verificables.

MANTIENE LA DEFENSA DEL SOTERRAMIENTO

CEOE Valladolid mantiene asimismo su defensa del soterramiento como solución de futuro para la ciudad y solicita que las actuaciones en la Estación Campo Grande no cierren esa posibilidad. Plantea recuperar un marco de cooperación entre administraciones y examinar los condicionantes técnicos de las decisiones actuales para preservar esa solución a largo plazo.

Las propuestas incluyen también la modernización de la Base Aérea de Villanubla y el aprovechamiento de las oportunidades industriales y tecnológicas vinculadas a la defensa, facilitando la participación de empresas y pymes de la provincia en proyectos, suministros y procesos de innovación.

Junto a estas actuaciones, la organización insiste en que las inversiones "necesitan suministros suficientes y garantizados y a costes competitivos". Por ello, reclama planificación de las redes, capacidad de conexión y plazos claros que "eviten bloquear proyectos viables".

También sitúa entre sus prioridades la seguridad en los municipios, con "más medios de prevención y respuesta para proteger a las personas, los negocios y las instalaciones empresariales".

ABSENTISMO Y PRESIÓN INSPECTORA

CEOE Valladolid ha puesto especial atención en el absentismo y en su repercusión económica y organizativa. Reclama una respuesta estatal que mejore la coordinación entre la Seguridad Social, los servicios públicos de salud y las mutuas, reduzca las demoras que prolongan las bajas y revise los costes que soportan las empresas.

La organización solicita, igualmente, que se expliquen y corrijan los desequilibrios territoriales en la intensidad inspectora y han reclamado "criterios homogéneos, proporcionados y basados en riesgos objetivos, así como una mejor coordinación que evite duplicidades y requerimientos reiterados sin justificación".

Estas demandas se acompañan de la defensa del diálogo social, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa. El documento incorpora además medidas para facilitar la financiación, la innovación, la digitalización y la internacionalización de las empresas, así como respaldo al trabajo de atracción de inversiones de Valladolid Now.

DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO CON TODAS LAS CANDIDATURAS

CEOE Valladolid ha lamentado no haber recibido respuesta del PSOE a la invitación para mantener una reunión con sus candidatos por la provincia al Congreso y al Senado. Por este motivo, han justificado, no ha sido posible celebrar un encuentro para "presentar y debatir las propuestas empresariales, como sí se ha hecho con las candidaturas del Partido Popular y de Vox".

La organización ha matizado que mantiene abierta su disposición a ese diálogo y considera que escuchar estas reivindicaciones "debe formar parte del compromiso de quienes aspiran a representar a la provincia".