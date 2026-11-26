SORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria ha recibido un total de 401 solicitudes de familias en la convocatoria de las ayudas al reto demográfico del Plan Soria 2026, conocidas como el Cheque Bebé, con un total de 329 establecimientos adheridos en la provincia.

El plazo de solicitud finalizó el pasado martes 24 de noviembre y entre las solicitudes presentadas este año, nueve corresponden a nacimientos de gemelos, según han recordado desde la Diputación Provincial de Soria.

Las ayudas están dirigidas a las familias que tuvieron un hijo o hija durante 2025 o que finalizaron un proceso de adopción en ese mismo periodo.

Las solicitudes presentadas este superan a las 378 del año pasado, un incremento que "refleja la importancia de seguir apoyando a las familias que deciden formar su hogar en la provincia, tanto en los municipios donde nacen nuevos sorianos como entre aquellas personas que apuestan por quedarse o venir a vivir a Soria, especialmente en el medio rural", ha subrayado la Diputación.

Para esta convocatoria, la institución provincial ha incrementado en más de 20.000 euros la partida destinada a estas ayudas, hasta alcanzar los 380.000 euros. El pasado año, las 378 familias solicitantes recibieron una ayuda media de 910 euros.

En esta ocasión, las solicitudes todavía están pendientes de revisión, por lo que habrá que esperar a su resolución para conocer el número definitivo de ayudas concedidas y el importe que recibirá cada familia.

Una vez finalizada la revisión de todas las solicitudes, la Diputación de Soria anunciará las fechas en las que las familias podrán acudir a recoger sus tarjetas del Cheque Bebé.

Además, cada familia recibirá un aviso a través de un mensaje SMS en su teléfono móvil, en el que se le informará de cuándo podrá pasar a recogerla.

COMERCIO LOCAL

Además de apoyar directamente a las familias, esta iniciativa tiene también un impacto positivo en la economía de los municipios, ya que el importe de las ayudas debe gastarse en los establecimientos adheridos a la convocatoria.

De esta manera, el Cheque Bebé contribuye a que parte de ese dinero revierta directamente en el comercio de proximidad y ayude a mantener vivos los negocios de nuestros pueblos.

En paralelo a la convocatoria para las familias, la Diputación abrió el plazo para que los comercios de toda la provincia pudieran adherirse a esta iniciativa. Este año se han incorporado doce nuevos establecimientos, hasta alcanzar un total de 328 comercios participantes.

Las familias podrán utilizar el importe de su tarjeta durante un periodo de seis meses en cualquiera de estos establecimientos, cuya relación puede consultarse en la página web de la Diputación Provincial de Soria.