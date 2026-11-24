Apertura del Congreso sobre el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Mergelina de la Facultad de Derecho de Valladolid ha acogido este martes la inauguración del Congreso Internacional sobre la Controversia de Valladolid, en las etapas finales de la conmemoración de su 475 aniversario, un hecho histórico que se ha puesto como ejemplo del "diálogo" entre opiniones diferentes y la búsqueda de soluciones.

En la apertura de las conferencias han estado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y los coordinadores de la programación, entre ellos los profesores Javier Burrieza y María del Carmen Martínez.

En declaraciones a los medios de comunicación, Luis Miguel González Gago ha destacado la vigencia de las enseñanzas de la Controversia de Valladolid como ejemplo del "valor del diálogo, la razón y la búsqueda de soluciones ante los grandes conflictos" y como todavía considera que la sociedad puede "aplicar" muchos de esos valores.

González Gago ha señalado que Valladolid fue escenario, hace casi cinco siglos, de "uno de los grandes debates jurídicos y teológicos de su tiempo, en el que se abordaron cuestiones fundamentales sobre la justicia, los límites del poder y los derechos de las personas".

En este sentido, ha puesto de relieve que la Controversia fue, ante todo, un ejercicio de debate y diálogo. En una época en la que el poder "podía imponerse sin dar explicaciones" pero "se optó por escuchar y razonar, convirtiendo la palabra en un instrumento para abordar los problemas y avanzar en la búsqueda de soluciones".

También ha dado "trascendencia" a aquel encuentro también reside en los asuntos que puso sobre la mesa, como la legitimidad de los títulos para ocupar otros territorios y los derechos naturales de las personas. Unas reflexiones que, según ha señalado el consejero, permiten establecer paralelismos con conflictos de nuestros días y mantienen su interés para comprender los límites del poder y la legitimidad de las actuaciones de los estados.

Asimismo, ha destacado la importancia de la figura del mediador, presente también en aquella Controversia a través del representante papal que dirigió las discusiones protagonizadas principalmente por el fraile dominico Bartolomé de las Casas y el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda. Este hecho, según el consejero, "demuestra que la intervención de una figura encargada de ordenar el debate y facilitar el entendimiento entre posiciones enfrentadas".

Por ello, González Gago ha subrayado también que, aunque la Controversia no tuvo una resolución final y sus dos principales exponentes "se consideraron vencedores de pensamiento" el debate permitió avanzar y "si se observa desde el punto de vista actual", sus conclusiones contribuyeron a actualizar las Leyes de Indias y a crear la figura del protector de indios, demostrando que, ante los grandes problemas, "lo importante no siempre es alcanzar una conclusión inmediata, sino progresar en el camino hacia una solución".

La Junta participa en la organización de este evento, a través de la Fundación Valores, con una aportación de 50.000 euros.

El coordinador de uno de las apartados del Congreso Javier Burrieza ha subrayado el papel que tenía Valladolid en el siglo XVI, con una "importancia política y como encrucijada de las ideas fundamental" en unos momentos en los que España "se encontraba en una de las fases más intensas del proceso de conquista, de evangelización, del proceso de civilización y de organización de lo que eran las nuevas tierras".

Aquí, en la Controversia de Valladolid se tuvo que debatir "si era legítimo, si se tenía que hacer de esa manera, con qué fines" con la participación de "los intelectuales más importantes de aquellos momentos".

Todo ello se suma a hechos como el testamento de la Reina Isabel la Católica, que también se produjo en Valladolid, los debates también en la ciudad sobre las obras de Erasmo de Rotterdam o la instalación en el Colegio de San Gregorio, entre 1523 y 1526, de Francisco de Vitoria, "padre del derecho internacional".

Por ello Burrieza ha reivindicado, en primer lugar, la oportunidad que ha supuesto esta conmemoración de los 475 años de la controversia, que comenzó el pasado año, para dar a conocer este hecho histórico a los vallisoletanos, pues recuerda que "en muchos casos su relevancia es más reconocida fuera de Valladolid".

También ha defendido la formación en historia de los ciudadanos, para evitar, por ejemplo, que se hable de "leyendas negras o rosas", y se hable desde un punto de vista más histórico. "Para eso están los historiadores, para poner las cosas en su contexto, en sus lugares, sus mentalidades y que nos dejemos de leyendas negras y leyendas rosas, lo mejor es estudiar historia", ha enfatizado.

Por eso, ha aprovechado el momento de "peticiones electorales" para apelar a una formación histórica del ciudadano "desde sus primeros momentos de la educación", porque "así tendríamos menos problemas a la hora de conceptualizar las cosas".

Por su parte, Jesús Julio Carnero Jesús Julio Carnero ha destacado el papel histórico de Valladolid en el reconocimiento de los derechos humanos, con motivo de la efeméride, que considera un punto de inflexión en la conciencia de la época.

El alcalde de Valladolid reivindica la Controversia como un hito en los derechos humanos y ha comparado la relevancia que tuvieron esas conversaciones en su momento con el debate que considera que sucede en la actualidad sobre la Inteligencia Artificial, sobre la que sus "creadores", ha explicado, "como entonces Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda están de alguna manera queriendo reflexionar, parar, discutir, tener una controversia sobre por dónde continuar o por qué camino se debe de seguir".

El congreso continuará durante las jornadas de este miércoles y jueves con la participación de catedráticos y especialistas de universidades de distintos lugares del planeta como la Sorbona, el Providence College, la Universidad de Friburgo, además de instituciones españolas. Asimismo se programan visitas culturales al Colegio de San Gregorio o conciertos.