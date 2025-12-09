Cuatro personas vinculadas a protestas en Valladolid contra el exquipo ciclista Israel, citadas por el juez el jueves

Archivo - Un ciclista pasa entre los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, el pasado 11 de septiembre en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha citado para este jueves, 11 de diciembre, a cuatro personas vinculadas con las protestas que se llevaron a cabo en la etapa de la Vuelta a España por la presencia del exequipo "sionista" Israel Premier Tech.

Según informa el partido Izquierda Castellana a Europa Press, la citación judicial llega después de la denuncia interpuesta por la Subdelegación del Gobierno y el Ministerio Fiscal durante la disputa de la contrarreloj individual que se celebró en la capital dentro de la ronda española.

Los encausados repartirán unas hojas con "una breve biografía" en la que explicarán su trayectoria activista y atenderán a los medios de comunicación sobre las 11.30 horas.

Hay que recordar que la Policía Nacional detuvo el día de la prueba, el pasado 11 de septiembre, a dos personas por invadir el recorrido y que tuvieron que pasar por las dependencias de la calle Gerona, si bien fueron puestos en libertad pocas horas después.

A raíz de la contrarreloj, la Subdelegación del Gobierno identificó a cerca de una treintena de personas en diversas zonas del recorrido que se tuvo que recortar prácticamente a la mitad para asegurar la celebración de la prueba y la integridad de los corredores debido a las protestas que condenaban la situación en Palestina.

Hay que recordar que, en la actualidad, el equipo de Israel ya no existe después de que la empresa Never Say Never (NSN) haya adquirido su licencia World Tour y absorber su estructura tanto humana como material.