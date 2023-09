CyL y Galicia ven "poco adecuada" la posición del Gobierno en la gestión del territorio con sus "trabas burocráticas"

VALLADOLID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de las regiones de Castilla y León y Galicia ven "poco adecuada" la posición del Gobierno al tomar medidas de forma "unilateral y en contra de las comunidades autónomas" en materia de gestión del territorio y al haber establecido "múltiples trabas burocráticas y dificultades", razón por la que han pedido hacer un "frente común" para defender la "necesidad" de determinar una gestión sostenible del territorio agrícola, ganadero y forestal "sin imposiciones".

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el consejero del Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González, en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión de coordinación autonómica en materia de política e incendios forestales.

Un encuentro, ha remarcado Suárez-Quiñones, que se enmarca en las relaciones que mantienen ambas administraciones y que va precedida de otras que hemos se han celebrado en Galicia, región con la que se "comparte frontera territorial, cultura, situación geográfica e intereses muy importantes".

En este sentido, el responsable de Medio Ambiente ha asegurado que unas de las cuestiones que atañen a estas administraciones es el "fortalecimiento" del medio rural, así como de las actividades productivas de lo forestal.

Para Suárez-Quiñones, Castilla y León y Galicia son dos comunidades que han trabajado también de cara a Europa, puesto que se han producido "numerosas" acciones de la política europea de interés para estas regiones. A este respecto, el consejero de Medio Ambiente ha recordado el trabajo realizado ante la aprobación de la Estrategia Forestal Europea en el 2021, estrategia que "no estaba bien encaminada en determinadas cuestiones que afectaban a estos territorios".

Además, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha enumerado acciones conjuntas entre ambas comunidades como los proyectos POCTEP e Interreg y ha aseverado que la base "fundamental" de todo es poner de manifiesto "claramente la posición de estos dos territorios que creemos que tienen ante sí sombras".

"SOMBRAS DEL GOBIERNO"

"Las sombras, sobre todo, del Gobierno de España", ha criticado Suárez-Quiñones, que toma medidas de forma "unilateral y sin tener en cuenta a los gestores del territorio, que son las comunidades autónomas".

Para el consejero de Medio Ambiente de la Junta, el ejemplo "claro" de esta cuestión está en el tema del lobo, donde "sin consultar y en contra de la opinión de la mayoría de las comunidades autónomas se ha optado una decisión en contra de su territorio, del desarrollo rural y de la ganadería extensiva", algo que ha resultado ser "muy perjudicial".

No obstante, Suárez-Quiñones ha señalado que esto ha ocurrido no sólo en relación al lobo, sino que ha habido "numerosas" decisiones en materia de gestión del territorio, "donde parece que el Gobierno no se ha dado cuenta todavía de que la conservación del territorio tiene que ser aprovechando ese territorio".

Esto, ha precisado el consejero, puesto que el territorio supone "tener vida en el medio rural y los que han conservado y modelado el paisaje históricamente han sido los hombres y mujeres del campo".

"Y, sobre eso, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez cree que los paisajes vinieron aquí sin más y que hay que echar al hombre para que se conserve, circunstancia que resulta muy equivocada, dado que lo que hay que hacer es defender la actividad en el medio rural y el aprovechamiento del territorio", ha apostillado Suárez-Quiñones.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que deje a los gestores del territorio trabajar, pero que los escuche y que se les tenga en cuenta si se tiene que tomar alguna decisión, "pero que no les atropelle como ha venido haciendo en las políticas desde el punto de vista medioambiental".

Unas políticas agrarias y ganaderas que el consejero ha considerado que están "desconectadas de la realidad", en tanto en cuanto hay un ministro que "no existe prácticamente" y una vicepresidenta, Teresa Ribera, "que es quien impone todos estos comportamientos".

GESTIÓN "POCO ADECUADA"

El consejero del Medio Rural de la Xunta, José González, por su parte, ha coincidido "plenamente" con las apreciaciones de Suárez-Quiñones, en la medida en que Castilla y León y Galicia son dos de las potencias en materia forestal en España, por lo que se habla de un ámbito industrial en el que existen "muchos puestos de trabajo muy vinculados al territorio".

Por este motivo, González ha aseverado que este región tiene unos recursos cuya "necesidad de gestionarlo con una silvicultura profesional y potenciar así el territorio para generar valor añadido y luchar contra la despoblación hay que defender a capa y espada".

A este respecto, el responsable del Medio Rural de la Xunta ha indicado que es "poco adecuada" la posición del Gobierno central que está "yendo en contra de aquellos que quieren gestionar el territorio con múltiples trabas burocráticas y dificultades que están siendo ya reconocidas por todos los que están dentro del territorio".

Por eso, ha añadido González, es "importante" que comunidades autónomas de este potencial en materia forestal, que creen en la "necesidad" de una gestión sostenible del territorio agrícola, ganadera y forestal, pues hacer un "frente común y sean capaces de posicionarse en esa defensa de la gestión del territorio".

A quienes defienden otra postura, José González ha remarcado que "también es bueno preguntar a quién está en el territorio, cómo siente y cómo cree que se deben de hacer estas actuaciones".

"Y ahí creo que la postura que nosotros defendemos es la correcta", ha sentenciado, al tiempo que ha resaltado que es la que está "acorde con la gente que vive en el territorio" y, además, es la que de cara a futuro "garantiza la sostenibilidad".