La Policía Local de León establece un dispositivo de seguridad ante la demolición de un edificio declarado en situación de ruina inminente en el número 11 de la calle San Lorenzo de la ciudad. - POLICÍA LOCAL DE LEÓN

LEÓN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha establecido un dispositivo de seguridad con motivo de la demolición de un edificio declarado en situación de ruina inminente en el número 11 de la calle San Lorenzo de la ciudad.

Como medidas preventivas se ha informado de la situación a los vecinos afectados y se ha procedido al corte de los accesos peatonales para evitar riesgos y garantizar la seguridad de las personas, según informa en redes sociales la Policía Local de León.

La demolición del edificio se realiza dos días después de que se cortara el paso por esta calle ante la situación de ruina del inmueble y el peligro que suponía el derrumbe del mismo.