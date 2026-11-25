Imágenes captadas por las cámaras de seguridad del cajero automático que permitieron acreditar la participación de la detenida en los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de un delito de uso fraudulento de una tarjeta bancaria, tras realizar dos extracciones de dinero por importe de 1.400 euros sin autorización de su titular, un varón de 82 años al que prestaba servicios de ayuda a domicilio, en un cajero automático de la localidad de Villafranca del Bierzo (León).

La ahora detenida habría realizado dos reintegros de efectivo por importe de 800 y 600 euros, respectivamente, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una familiar de la víctima, un hombre de 82 años y considerada persona especialmente vulnerable. Las gestiones realizadas por los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Villafranca del Bierzo permitieron identificar a la presunta autora de los hechos, que prestaba servicios como cuidadora de ayuda a domicilio de la víctima.

Según las investigaciones, la mujer habría aprovechado la relación de confianza existente con el anciano para disponer de su tarjeta bancaria y realizar las extracciones sin su consentimiento. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del cajero automático permitieron acreditar su participación en los hechos.

Como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de uso fraudulento de tarjeta bancaria y trasladaron las diligencias instruidas, junto con la detenida, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada en funciones de Guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de proteger a las personas mayores y especialmente vulnerables frente a posibles abusos económicos, así como de comunicar cualquier movimiento bancario sospechoso o disposición de dinero no autorizada.