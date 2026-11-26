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VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto tras sustraer numerosas joyas de una vivienda en la que trabajaba como empleada del hogar, piezas cuyo valor total ascendía aproximadamente a 3.000 euros y parte de las cuales han sido recuperadas y devueltas a su propietaria, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La investigación se inició después de que la propietaria acudiera a la Comisaría de Policía Nacional de Parquesol para denunciar la desaparición de diversas joyas de su domicilio.

La mujer explicó que no había signos de forzamiento en los accesos ni indicios de que el interior de la vivienda hubiera sido registrado, por lo que las primeras pesquisas se centraron en personas que tenían acceso habitual al inmueble.

Los investigadores determinaron que una mujer que había comenzado a trabajar como empleada del hogar en la vivienda durante el mes de octubre habría aprovechado la confianza depositada en ella y el acceso al domicilio para sustraer las joyas.

Paralelamente, los agentes siguieron el rastro de las piezas y comprobaron que habían sido vendidas en distintos establecimientos, operaciones que figuraban a nombre de la empleada del hogar investigada.

Gracias a las pesquisas, una parte de los efectos sustraídos pudo ser localizada y recuperada para su posterior entrega a la legítima propietaria.

La Policía Nacional procedió a la detención de la mujer en la mañana del 25 de noviembre como presunta autora de un delito de hurto.

La detenida, que carecía de antecedentes policiales, prestó declaración en dependencias policiales asistida por su abogado y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

El correspondiente atestado policial ha sido remitido a la autoridad judicial competente.